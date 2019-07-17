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AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kurtarıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kurtarıldı.


Seydikemer’in İzzetin MahallesindeMuharrem Göktaş’a ait bir keçi, 50 metre yükseklikteki sarp kayalıkta mahsur kaldı.


Göktaş, hayvanın açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü fark edince AKUT ekibinden yardım istedi.


Bölgeye gelen4 kişilik AKUT Kaş-Kalkan ekibi, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 5 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının ardından keçiye ulaştı. Bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Muharrem Göktaş’a teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
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