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AKUT’tan Fırtına Deresi’nde arama kurtarma eğitimi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Rize’nin Fırtına Deresi’nde Akarsu Arama Kurtarma Eğitimi düzenlendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:48
AKUT’tan Fırtına Deresi’nde arama kurtarma eğitimi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Rize’nin Fırtına Deresi’nde Akarsu Arama Kurtarma Eğitimi düzenlendi.


AKUT,Trabzon Ekip Lideri Köksal Ofluoğlu, Rize ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime Trabzon, Giresun ve Bingöl’den 35 gönüllünün katıldığını belirterek, “Eğitim kapsamında akarsuda güvenli yüzme, suda yüzen kişiyi ip ile kıyıya alma, bot kullanma, sığ suda yürüme ve kıyı tarama konuları işlendi” dedi.


Ofluoğlu, bölgede akarsularda arama-kurtarma çalışmalarına çok sık başvurulduğunu da ifade ederek, “Bu anlamda söz konusu eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Akarsuda arama-kurtarma yapma konusunda uzman gönüllü sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Böylece olaylara daha etkin biçimde müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:48
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