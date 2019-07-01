0553 313 94 23

AKUT hem hayat kurtarıyor hem eğitimlere devam ediyor

AKUT, Arama Kurtarma Derneği tarafından bölgedeki ekiplere yönelik düzenlenen Navigasyon Eğitimi tamamlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
AKUT hem hayat kurtarıyor hem eğitimlere devam ediyor

AKUT, Arama Kurtarma Derneği tarafından bölgedeki ekiplere yönelik düzenlenen Navigasyon Eğitimi tamamlandı.


AKUT Trabzon ekibi ev sahipliğinde Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesinde gerçekleştirilen eğitimde, doğada harita, pusula, GPS ve çeşitli navigasyon programları ile koordinat bulma, hedefe ulaşma gibi çalışmalar gerçekleştirildi. AKUT Trabzon ekibinin yanı sıra AKUT Giresun ekibinin de katıldığı eğitim iki gün sürdü. İlk gün teorik olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, ikinci gün saha uygulaması yaptı.



“Araklı’da 40 gönüllümüzle 14 vatandaşımızı tahliye ettik”


Geçtiğimiz ay Araklı ilçesinde meydana gelen sel olayında 40 gönüllü ekiple 10 vatandaşı tahliye ettiklerini kaydeden AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu, bölgenin meteorolojik ve afet anlamında yoğun günler geçirdiğini ifade ederek, “Araklı ilçemizde meydana gelen sel olayında 6 gün boyunca 40 gönüllümüzle arama kurtarma çalışmalarına katıldık. 14 vatandaşımızın kurtarılıp sağlıklı koşullara tahliyesini gerçekleştirdik. Ayrıca hayatını kaybeden vatadaşlarımızın naaşlarını bulmak için diğer ekiplerimizle birlikte dere arama çalışmalarına katıldık. Kayıplarımız için çok üzgünüz. AKUT ekipleri olarak her zaman afetlere müdahale anlamında kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu hafta için de yine meteorolojinin turuncu alarmı söz konusuydu. Çok şükür herhangi bir vaka yaşamadan bu durumu atlattık” dedi.



“Kendimizi her zaman hazır tutuyoruz”


AKUT ekipleri olarak her şartta eğitimlere devam ettiklerini de belirten Köksal Ofluoğlu, “Bu hafta sonu da eğitmenlerimizin nezaretinde Navigasyon eğitimimizi gerçekleştirdik. AKUT Trabzon ve AKUT Giresun ekiplerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitimimiz oldukça verimli geçti. Doğada bulunduğunuz yeri bilme, koordinat verebilme ya da verilen noktaya ulaşabilme adına bilimsel metotları ve teknolojik ürünleri kullanabilme yetimizi arttıran bir eğitim oldu. Biz AKUT gönüllüleri olarak her zaman hazır olmak adına eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir sezonu açıyor
    1. Başakşehir sezonu açıyor
    2. Gaziantep kurutmalığı dünya..
    3. İDO, Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa..
    4. Başkan Yavaş’tan kadın emeğine destek
    5. Kuş kafesine giren yılanı itfaiye..
    6. Bandırma’da Kabotaj Bayramı törenle..
    7. Klima motorlarında çıkan yangın..
    8. İran'dan Türkiye açıklaması!
    9. İş ilanları güncel son dakika kamu..
    10. Almanya'da Uluslararası Cesaret..
    11. Emine Erdoğan'dan Tokyo Camisi'ne..
    12. Ergenekon davasında karar
    13. Sınır hattında uzun boylu bitki..
    14. Türk üniversiteleri Afganistan'da..
    15. Kagawa Beşiktaş'ı unutamıyor!
    16. Özel çocuklar ilk kez denizle buluştu
    17. Regl döneminde ağrıları azaltmak için..
    18. Evleri yanan 7 kişilik aile yardım..
    19. Osmangazili atıcı Dünya Şampiyonası’nda
    20. Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi..
    21. Çocuklar renkli dünyalarını çizdi
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    23. Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede..
    24. Sarnıç Han Ağustos’ta tamam
    25. Kırgız kahraman Kojomkul'un 130. doğum..
    26. Tuzla’daki 500 daire için kura çekimi..
    27. Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp
    28. Büyükşehirli yıldızlar millî takımda
    29. İİT'nin Rusya ziyaretinde gündem..
    30. Fatih’te bir kadını boğarak öldüren 4..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor