AKUT Eskişehir’den ’Navigasyon Eğitimi’ AKUT Eskişehir ekibinin ev sahipliğinde doğada arama eğitimi kapsamında Navigasyon Eğitimi verildi.

AKUT Eskişehir ekibinin ev sahipliğinde doğada arama eğitimi kapsamında Navigasyon Eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitime Ankara, Afyonkarahisar, Bozüyük ve Eskişehir ekiplerinden toplam 30 gönüllü katılım gösterdi. Dershane ve yakın arazide kapsamlı şekilde teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllüler, olası bir doğada arama operasyonuna karşı hazırlıklarını sürdüremeye devam ediyor.

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