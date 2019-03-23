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AKUT ekibi destek için Mozambik’e gitti

Mozambik Hükümeti’nden gelen uluslararası yardım çağrısı üzerine aralarında Kuşadası’ndan sel operasyonlarında deneniyle iki kişinin de bulunduğu 19 kişilik AKUT ekibi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Mozambik’e gitti.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:09
AKUT ekibi destek için Mozambik’e gitti

Mozambik Hükümeti’nden gelen uluslararası yardım çağrısı üzerine aralarında Kuşadası’ndan sel operasyonlarında deneniyle iki kişinin de bulunduğu 19 kişilik AKUT ekibi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Mozambik’e gitti.


Afrika’nın güneydoğusunda yer alan Mozambik ve Malawi ile İdai Tropikal Siklonu’nda etkili olan sel felaketinin ardından Mozambik Hükümeti’nin yaptığı uluslararası yardım çağrısına AKUT tarafından olumlu cevap verildi. Gelişmeleri izleyen AKUT Yönetim Kurulu, 7 ayrı ekipten 19 AKUT gönüllümüzle AFAD ile birlikte operasyona çıkmak üzere gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Ardından da İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kuşadası, Marmaris ekipleri ile hazırlıklarını tamamlayan AKUT, Ankara üzerinden AFAD ekipleri ile birlikte Mozambik’e hareket etti. AKUT ekibi içerisinde sel operasyonlarında deneyimleri bulunan Kuşadası AKUT şubesinden Vahap Ağırtaş ve Tağmaç Saraçoğlu da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:09
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