Akupunktur tedavisi nedir? Akupunktur hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Akupunktur nedir? Akupunktur ile zayıflama yapılabilir mi? sorusuna, akupunktur vücutta bulunan belirli noktalara ince iğnelerin uygulanması ile yapılan bir tedavidir. Akupunktur özellikle ağrı tedavisinde son derece etkili bir teknik. Akupunktur ne işe yarar, akupunktur nedir hangi hastalıklarda uygulanır, akupunktur nasıl yapılır, akupunktur tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir sorularının cevabı araştırılmakta.

Akupunktur vücutta bulunan belirli noktalara ince iğnelerin uygulanması ile yapılan bir tedavidir. Söz konusu olan, birçok sağlık sorununda başarılı bir şekilde uygulansa da, özellikle ağrı tedavisinde son derece etkili bir teknik.

Akupunktur nasıl yapılır?

Akupunktur noktalarının uyarılması iğne, lazer, ısı, elektrik akımı ve basınç ile sağlanıyor. Günümüzde en yaygın uygulanan akupunktur yöntemi olarak paslanmaz çelik iğneler kullanılıyor. İğnelenecek yer uygun şekilde dezenfekte edilip, sonrasında steril ve tek kullanımlık iğneler tatbik ediliyor. Uygulama tercihen hasta sırtüstü ya da yüzükoyun yatarken yapılıyor. Uygulamada hekimin tercihi ve hastanın tıbbi durumuna göre kulak kepçesi, baş, kollar, bacaklar ya da gövde üzerindeki diğer noktalar kullanılabiliyor.

Akupunktur hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

Başlıca 3 başlık altında toplanabilir:

Çeşitli hastalıkların tedavisi ( kabızlık, idrar şikayetleri, yorgunluk, kulak çınlaması, başdönmesi gibi fonksiyonel hastalıklar…)

Analjezi-anestezi ( migren ve diğer başağrıları, omurga ağrıları, eklem ağrıları, enflamatuar hastalıklar)

Alışkanlık tedavisi ( sigara ve kötü beslenme alışkanlıkları)

Akupunktur ile zayıflamak mümkün mü?

Evet. Bilindiği gibi akupunktur alışkanlık tedavilerinde kullanılır. Kilo verme de beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzının değiştirilmesi ile mümkün olduğuna göre, bu yeni alışkanlıkların edinilmesi sırasında, akupunktur hastaya çok büyük kolaylıklar sağlar.

İştahı düzenler ve yemeklere saldırma güdüsünü ortadan kaldırır.

Mide asiditesi kontrol altına alınarak, mide kazınması, yanması gibi sorunlar engellenir.

Düşük kalorili beslenmeden dolayı yaşanabilecek halsizlik önlenir.

Metabolizma hızını düzenler. Akupunkturla tedavi gören hasta, kendi kendine yaptığı diyetlerden daha kolay kilo vermeyi başarır.

Akupunktur tedavisi sırasında, vücutta serotonin ve endorfin seviyeleri artmaktadır. Bu hormonlar diyet yapan kişiye huzur verir, sedasyon sağlar. Böylece diyet yapan kişi, eski yemek yeme zevkinin kısıtlanmasından dolayı huzursuzluk ve tedirginlik yaşamaz. Hastanın uzun süre diyete dayanabilmesinin nedeni, akupunkturun yarattığı sedatif ve trankilizan etkiden dolayıdır.