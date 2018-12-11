Akülü sandalyeye kavuşan Ferhat okula gidebilecek

AĞRI (AA) - Ağrı'da yürüyemediği için eğitimini evinde sürdüren 10 yaşındaki Ferhat Polat, öğretmenleri aracılığıyla temin edilen akülü sandalye sayesinde eğitimine okulda devam edebilecek.

Henüz 3 yaşındayken 2011 yılında tırın çarpması sonucu yürüme yetisini kaybeden Ferhat Polat, ilkokul eğitimini il merkezindeki evinde tamamladı.

Ortaokul eğitimi için eğitim öğretim yılı başında Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna kayıt yaptıran Polat'ı evinde ziyaret eden öğretmenleri, hiç okula gitmeyen küçük çocuğun eğitimini okulda sürdürmek istediğini fark etti.

Bunun üzerine araştırma yaparak hayırseverlere ulaşan Türkçe öğretmeni Uğur Öztürk, akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için okula gidemeyen Polat'a bir akülü araç gönderilmesini sağladı.

Akülü aracın gönderilmesinin ardından öğretmen ve okul idaresi ile Polat'ın evine gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, aileyi ve öğrenciyi ziyaret etti.

Polat'ı kucaklayarak akülü aracını veren Tekin, öğrencinin okula gitmesine önemli bir katkı sağlayacak sandalye için öğretmen, okul idaresi ve hayırseverlere teşekkür etti.

- "Artık okula gidebilecek olması bizleri daha çok mutlu etti"

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır tekerlekli sandalyede hayata tutunan Polat'ın, satranç turnuvasında il birincisi olduğunu, ilde birçok engelli öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, engelli çocuklara akülü tekerlekli sandalye temin etmek için çalışacaklarını söyledi.

Tekin, küçük Ferhat'ın eğitimini okulda sürdürecek olmasından çok mutlu olduklarını anlatarak, "Ferhat'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu öğrendik ve daha da çok mutlu olduk. Artık okula gidebilecek olması bizleri daha çok mutlu etti. Bundan sonra hem dışarıda arkadaşları ile oyun oynayabilecek hem de okula gidip arkadaşları ile oynayabilecek." dedi.

Ferhat Polat'ın tedavi sürecini de yakından takip edeceklerini anlatan Tekin, bu konuda da ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

- "Akülü araç sayesinde kendisi okula gelebilecek"

Akülü aracın temini için büyük gayret sarf eden Türkçe öğretmeni Uğur Öztürk ise okuldaki öğretmen ve idarecilerle öğrencilerine destek oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Hayırsever bir topluluk ile irtibata geçtiklerini vurgulayan Öztürk, "Öncesinde Ferhat'ı ziyaret edip tanışmıştım. Kendisinin buna ihtiyacı olduğunu da görmüştük. Biz daha önce Ferhat ile konuşurken kendisi de ifade etmişti. 'En çok da okula gelmek istiyorum, arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Öğretmenlerimle bir arada bulunmak istiyorum' demişti. Şu araç sayesinde kendisi okula gelebilecek. Bu hayrın en güzel tarafı da bu. O açıdan çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Baba Yıldırım Polat da başta öğretmenleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Baba Polat, "Allah razı olsun devletten. Öğretmenler gelip evde çocuğa ders veriyorlar." diyerek, şunları kaydetti:

"Sinir damarı tamamıyla çürümüş. Ankara'daki bazı doktorlar yürümesi için bir şey yapamayız' dediler. Biz de bir şey yapamadık, Ağrı'ya geri döndük. Ankara'da bir başka doktor ise 'Para olursa çocuğunuzun hayatı kurtulabilir' dedi. Doktorlar 90 bin liraya yakın para istedi. Maddi durumumuz yoktu."

- "Artık okula da gitmek istiyorum, çok mutluyum"

Yeni akülü aracıyla evde deneme sürüşleri yapan ve mutluluğunu ailesiyle paylaşan Ferhat Polat, bu mutluluğa vesile olan öğretmen, okul idaresi ve hayırseverlere teşekkür etti.

Akülü aracıyla artık okula ve gidemediği yerlere gitmek istediğini anlatan küçük Polat, "Eski tekerlekli sandalye ile çok zorlanıyordum. Şimdi akülü aracım oldu. Artık dolaşmadığım yerleri görmek, okula gitmek istiyorum, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aile ile bir süre sohbet eden Tekin ve beraberindeki okul yöneticileri ve öğretmenler, Polat ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.