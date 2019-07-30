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Akülü aracı arıza yapan engellinin yardımına zabıta koştu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde akülü aracı arıza yaptığı için yolda kalan engelli vatandaşın yardımına zabıta ekipleri koştu.

30 Temmuz 2019 Salı 14:44
Akülü aracı arıza yapan engellinin yardımına zabıta koştu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde akülü aracı arıza yaptığı için yolda kalan engelli vatandaşın yardımına zabıta ekipleri koştu. Zabıta aracına yüklenen engelli aracı tamirhaneye götürülerek arızası giderildi.



Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde akülü aracı arıza yapan engelli vatandaş, kendisine yardım eden zabıta ekiplerinin sayesinde yolda kalmaktan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Kartepe Acısu Mahallesi’nde akülü aracıyla seyahat eden Mustafa Bulut adlı engelli, aracı bozulunca yolda kaldı. Bu sırada devriye gezen Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan Bulut’u görünce durarak yardımına koştular.



Bulut’un aracının arıza yaptığını öğrenen zabıta ekipleri, arızalı aracı kaldırarak zabıta araçlarına yükledi. Bulut’u da araca alan ekipler, en yakın tamirhaneye gidip aracın arızasının giderilmesine yardımcı oldular. Zabıtaların duyarlılığı sayesinde yolda kalmaktan kurtulan Bulut, “Aracım yolda arıza yaptı. Kimseye haber vermeden önce ne yapacağımı düşünürken zabıta ekipleri yardımına koştu. Hepsinden Allah razı olsun. Zor günümde yanımda oldular. O anda tarifsiz mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:44
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