Akülü arabası çalınan adamı hayırsever sevindirdi

Karaman’da akülü arabası çalındıktan sonra koltuk değneğine mahkum kalan 54 yaşındaki İmdat Yılmaz’ı hayırsever bir vatandaş sevince boğdu.

Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde bulunan müstakil tek katlı evde, aldığı 720 lira özürlü maaşı ile bir başına yaşayan İmdat Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl evinin önünde duran akülü arabası çalındı. O günden sonra koltuk değnekleriyle yürümeye çalışarak işlerini gören Yılmaz’ın bu durumunu fark eden Ali Aktaş hemen harekete geçti.

“Onlar beni sevindirdi, Allah da onları sevindirsin”

Akülü arabasının ayakları olduğunu söyleyen İmdat Yılmaz, “Akülü arabam geçen yıl hırsızlar tarafından evimin odunluğundan çalındı. O günden sonra ben, koltuk değneklerimle camiye gidip gelmeye başladım. Tabi ki ayaklarımın üzerine basamadığım için gidip gelirken çok zorlanıyordum. Benim bu durumumu mahalle komşum ve cami cemaatinden Ali Aktaş arkadaşım fark etmiş. Bu kardeşim yanıma gelerek durumu öğrendikten sonra ’sana bir akülü araba temin edeceğim’ dedi. Ondan Allah razı olsun sözünü tuttu ve bana bir araba buldu. Şu anda iki gündür rahatım, her yere rahatça gidip gelebiliyorum” dedi.

“Akülü arabamın bir daha çalınmaması için belediyemizden isteğim var”

Akülü arabasının bir daha çalınmaması için Karaman Belediyesinden bir isteği olduğunu da belirten Yılmaz, "Şu anda benim tek sıkıntım kaldırımın yüksekliğinden dolayı akülü arabamı evimin bahçesine koyamamak. Kendim de inip çıkmakta zorlanıyorum. Belediyemizin evimin önüne özürlü arabamla girip çıkabileceğim bir giriş yapmasını istiyorum” diye konuştu.

Arabanın eksikliğini çok hissettiğini anlatan Yılmaz, “Araba gelince çok mutlu oldum. Bir insanın gurbetten yakını gelince nasıl sevinir ben de öyle sevindim. Onlar beni sevindirdi Allah da onları sevindirsin” dedi.

“İmdat kardeşimizin sarılarak ağlaması bizleri duygulandırdı”

İmdat Yılmaz’a verdiği sözü yerine getiren Ali Aktaş ise "Cami cemaatinden olan İmdat kardeşimiz, uzun zamandır akülü arabasıyla camiye gelir giderdi. Daha sonra koltuk değnekleriyle camiye gelip gitmesi dikkatimi çekti. Gidip gelirken de bir hayli yürümekte zorlanıyordu. Yanına vardım ve kendisine sordum arabayla niye gelmiyorsun diye. O da bana hırsızlar tarafından çalındı dedi. Ben de hemen arayış içerisine girdim ve bir hayırsever amcamızın desteğiyle bu arabayı aldık ve İmdat kardeşimize getirdik. İmdat kardeşimiz, arabanın içinde akülü arabayı görünce sevinçten ağlamaya başladı ve hayırsever amca ile bana sarıldı. O an bizler de çok duygulandık" ifadelerini kullandı.