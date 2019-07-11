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Akü hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda akü hırsızlığı yapan 3 kişi yakalanırken 158 akü ele geçirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Akü hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda akü hırsızlığı yapan 3 kişi yakalanırken 158 akü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde bir firmaya ait depo sahasından 158 adet akünün çalınması olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.Z., S.B. ve O.D. yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece E.Z. ve S.B. tutuklanırken O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan olayda çalınan akülerin bulunması amacıyla Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 158 adet akü ele geçirilirken çalınan aküler işyeri sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
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