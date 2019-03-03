Akü hırsızları yakalandı Niğde’de araçların akülerini çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde’de araçların akülerini çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Müdürlüğü ekipleri, aynı gün içerisinde Efendibey ve İnönü mahallelerinde park halindeki kamyonetlerden akü hırsızlığı ihbarı aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda her iki olayın faili İ.Ü ve D.Y’i kısa sürede yakaladı. İ.Ü ve D.Y’i sorgulanmak üzere Niğde Sungurbey Polis karakoluna götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, aküler sahiplerine teslim edildi.

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