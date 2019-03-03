0553 313 94 23

Akü hırsızları yakalandı

Niğde’de araçların akülerini çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

03 Mart 2019 Pazar 14:47
Akü hırsızları yakalandı

Niğde’de araçların akülerini çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Asayiş Müdürlüğü ekipleri, aynı gün içerisinde Efendibey ve İnönü mahallelerinde park halindeki kamyonetlerden akü hırsızlığı ihbarı aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda her iki olayın faili İ.Ü ve D.Y’i kısa sürede yakaladı. İ.Ü ve D.Y’i sorgulanmak üzere Niğde Sungurbey Polis karakoluna götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, aküler sahiplerine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin yeni İHA'sı uçmaya hazırlanıyor! Geri sayım başladı
    1. Türkiye'nin yeni İHA'sı uçmaya..
    2. Aşık Seyrani Mahallesinden Başkan..
    3. Vali Deniz ve eşinden şehit annesine..
    4. 6. Uluslararası Yoga Koreografi..
    5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    6. Balkan Masterler Salon Şampiyonası..
    7. Hakkari’de 3. Kar Festivali
    8. Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla..
    9. İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85..
    10. Trump’tan şaşırtan iddia: Beni ortadan..
    11. Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını..
    12. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda yangın
    15. Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının..
    16. Cezayir’de gösteriler sürüyor
    17. Lavrov'dan skandal açıklama!..
    18. Soyer, "Büyük Başkan" sloganıyla..
    19. Ankaragücü taraftarı Eren son..
    20. Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var