0553 313 94 23

Akü hırsızları güvenlik kamerasında

Sivas’ta gün ortası bir kamyonun akülerini çöküp çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:59
Akü hırsızları güvenlik kamerasında

Sivas’ta gün ortası bir kamyonun akülerini çöküp çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İki hırsız gün ortası park halindeki bir kamyonun iki aküsünü söküp çaldı. Hırsızlardan biri aküleri söken diğer arkadaşına gözcülük etti. Fark ettirmeden aküleri çaldığını düşünen hırsızlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Kamera olup biterleri an ve an kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlkokulu bitiren çocuklar mezuniyet kutlaması yaptı
    1. İlkokulu bitiren çocuklar mezuniyet..
    2. Malatya’da kaçakçılık operasyonu
    3. AVM’de indirim zili çalıyor
    4. DÜZELTME - "ABD politikaları, avronun..
    5. GAÜN’de patent konuşuldu
    6. Öldürülen PKK'lı, Sancaktepe..
    7. Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
    8. Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi..
    9. Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor
    10. Güvercin almak için istenen şartlar iş..
    11. İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı..
    12. SAMULAŞ ’YKS’ye hazır
    13. İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü
    14. Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep..
    15. Matematik şampiyonları ödüllendirildi
    16. ’Motorcu Dostu Trafik’ projesi ikinci..
    17. Motosikletle, hafif ticari araç..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel..
    19. Evini ateşe verirken kendisini de yaktı
    20. Hafif ticari araç evin çevre duvarına..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu