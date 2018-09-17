THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Akü hırsızları, bir ilçeyi canından bezdirdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan araçlardan toplamda 491 akü çalan ve jandarma tarafından gözaltına alınan 2 hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
Akü hırsızları, bir ilçeyi canından bezdirdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde son dönemlerde araçlardan akü çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polisin de desteğiyle çalışmasını sürdüren jandarma, ilçenin farklı noktalarındaki Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu aküleri çalan kişilerin 07 PT 213 plakalı kamyonetle Antalya'dan Mersin'e gitmek üzere oldukları belirlendi.

Kamyonet, Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında 491 adet akü olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Ö.D. (30) ve T.Ö. (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen akülerin de sahipleri belirlendikten sonra teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Karaman
  4. Ermenek
  5. Akü hırsızları
  6. Hırsızlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunun adı sabotaj! Asıl amaçları geciktirmek
    1. Bunun adı sabotaj! Asıl amaçları..
    2. İsviçre'den Rusya kararı!
    3. Kendisine çarpıp kaçan aracı bulamadı..
    4. Tottenham İnter maçı ne zaman nedere..
    5. Havalimanında 'kara yılan' paniği!
    6. 100 tabak suşi yiyen adamın restorana..
    7. Kremlin'den Zirve öncesi flaş açıklama
    8. CHP, hilafet paralarının üzerine böyle..
    9. Bir doktora göre kanser, diğer doktora..
    10. Barcelona-PSV maçı saat kaçta hangi..
    11. Ünlü spor yazarından flaş iddia!..
    12. 'Türkiye'nin düşmanı bizim de..
    13. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    14. Avrupa camileri kiliseye çeviriyor,..
    15. İmam Hatip Lisesi dersleri 2018-2019
    16. Antalya'da korkutan orman yangını
    17. FETÖ firarisinin 'ayrımcılık'..
    18. Fransa bin 800 öğretmeni işten çıkarıyor
    19. Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün?
    20. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz