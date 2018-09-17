Akü hırsızları, bir ilçeyi canından bezdirdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde son dönemlerde araçlardan akü çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polisin de desteğiyle çalışmasını sürdüren jandarma, ilçenin farklı noktalarındaki Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu aküleri çalan kişilerin 07 PT 213 plakalı kamyonetle Antalya'dan Mersin'e gitmek üzere oldukları belirlendi.

Kamyonet, Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında 491 adet akü olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Ö.D. (30) ve T.Ö. (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen akülerin de sahipleri belirlendikten sonra teslim edileceği öğrenildi.