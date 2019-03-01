Akü hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı Bursa’da bir oto tamirhanesinden akü çalan zanlı kameralara yakalandı.

Bursa’da bir oto tamirhanesinden akü çalan zanlı kameralara yakalandı.

Olay, Osmangazi’ye bağlı Hacıilyas Mahallesi’nde bir oto tamircisinde meydana geldi. Etrafta kimsenin bulunmadığını fırsat bilen T.A. (24), iş yerinin önündeki aküyü kimseye fark ettirmeden çaldı. Kameralara yansıyan olayı iş yeri sahibi güvenlik güçlerine bildirdi. Şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çalınan akü ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.