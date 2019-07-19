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Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor

Kalacağı otel girişinde çiçeklerle karşılanan Damme ile fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarıştı

19 Temmuz 2019 Cuma 15:04
Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor

MUĞLA (AA) - Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, tatilini geçireceği otelde çiçeklerle karşılandı.

Dün tatil için ilçeye gelen Damme, ilk gece farklı bir otelde kaldıktan sonra, Bodrum'daki başka bir otele yerleşti. Ünlü aktör, burada otel yetkilileri ve çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı.

Aktöre, oteldeki yerli ve yabancı misafirler de yoğun ilgi gösterdi. Damme, fotoğraf çektirmek için sıraya giren tatilcilerle tek tek sohbet edip, öz çekim yaptı.

Yaklaşık 5 gün otelde konaklayacağı belirtilen Damme, samimi tavırlarıyla da dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:04
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