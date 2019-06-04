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Aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen tecavüz suçlaması düştü

Fransız aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen cinsel saldırı suçlaması delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.

04 Haziran 2019 Salı 23:48
Aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen tecavüz suçlaması düştü

Fransız aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen cinsel saldırı suçlaması delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.


Savcılar Fransız aktör Gérard Depardieu’nün genç bir oyuncuya tecavüz ettiği suçlamalarında yeterli delil bulunmadığını açıkladı. Paris Başsavcılığı Depardieu’ye yöneltilen suçların düşürüldüğünü duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan bir dizi incelemenin hiç birinde tecavüz olduğuna dair bir delil olmadığı açıklandı.


Fransız ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Depardieu’ya karşı suçlama Ağustos ayının sonunda yapıldığı, taciz olayının Paris’in merkezinde 7 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde bir evde gerçekleştiği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 23:48
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