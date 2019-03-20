‘Aktif Yaşıyoruz’ ile daha sağlıklı hayat

Sabri Ülker Vakfı’nın öncelik verdiği sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamaya dönük girişimlerine bir yenisi daha eklendi. 8 yıl önce Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesine dinamiklik katacak olan ‘Aktif Yaşıyoruz’ halkası ile tüm çocuklar fiziksel aktiviteye teşvik edilecek. Bu kapsamda öğrencilerin her gün sınıf içinde uygulayacağı 10 dakikalık fiziksel aktivite seçeneklerini içeren Aktif Yaşıyoruz ile projenin uygulandığı okullardaki öğrenciler güne eğlenceli egzersizlerle başlıyor.

Dikkat çeken veriler

“Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi, (TOÇBİ)” verilerine göre 6-10 yaş grubu çocuklar günlük ortalama televizyon ve bilgisayar başında 1.9±1.30, 0.85±0.43 saat geçirirken ev dışında oyun oynama süreleri 1.0±0.81 saat. Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-TR) verilerine göre ise her dört çocuktan üçü ( yüzde 74,2) hiç spor yapmıyor. Hafta içinde çocukların yüzde 22,4’ü ve hafta sonunda yüzde 19,7’si en az bir saat bilgisayarda oyun oynuyor. Hafta içinde çocukların yüzde 43,4’ünün ve yüzde 55,8’inin günlük aktivitelerinin arasında bilgisayarda oyun oynama geliyor. Hafta içinde çocukların yüzde 96,8’inin, hafta sonunda ise yüzde 97,7’sinin günlük aktiviteleri arasında televizyon seyretmek yer alıyor.

Şişman çocuklarımız var

COSI-TR çalışmasına göre vücut ağırlığı değerlendirmeleri sonucunda her 10 çocuktan dokuzu normal sınırlar içinde yer alıyor. Beden kitle indeksine göre 10 çocuktan yaklaşık 7-8’i normal sınırlar içinde bulunuyor. TOÇBİ Projesi verilerine göre ise Türkiye genelinde çocukların yüzde 6,5’inin şişman, yüzde 14,3’ünün hafif şişman/kilolu, yüzde 7,9’unun zayıf, yüzde 1,3’ünün çok zayıf, yüzde 70’inin ise normal vücut ağırlığındayken; Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre Türkiye genelinde 0-5 yaş arası çocukların yüzde 17,9’u hafif şişman ve yüzde 8,5’i şişman.

Hedef: Bilinçli nesil

Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından geniş bir öğrenci kitlesine (okul öncesinden temel eğitim birinci kademe) sahip Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne fiziksel aktiviteyi ekleyerek sağlıklı yarınlar için önemli bir adım daha attıklarını söyleyen Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Milyonlarca öğrenciye ulaşan Yemekte Denge’ye “Aktif Yaşıyoruz” modülü ile sağlıklı beslenme alışkanlığı kadar önemli olan fiziksel aktiviteyi de ekledik. Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) Araştırma Vakfı tarafından geliştirilen ve Take 10 adıyla ABD, Çin ve Tayland gibi ülkelerde uygulanan projeyi Türkiye’ye uyarladık. Hedefimiz çocuklarımıza her gün 10’ar dakikalık eğlenceli fiziksel aktiviteler yaptırarak onlara hem alışkanlık kazandırmak hem de fiziksel aktivitenin önemini anlatmak. Hedefimizde daha çok çocuğumuza sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak var” diye konuştu.