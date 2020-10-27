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Korona Virüs Aktif ve ağır hasta sayısı artıyor! 132 bin 913 test, 2 bin 198 yeni hasta, 75 vefat
Korona Virüs

Aktif ve ağır hasta sayısı artıyor! 132 bin 913 test, 2 bin 198 yeni hasta, 75 vefat

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye’de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:47:00 -
Aktif ve ağır hasta sayısı artıyor! 132 bin 913 test, 2 bin 198 yeni hasta, 75 vefat

Ağır hasta sayısı bin 780, taburcu sayısı ise bin 618 olarak açıklandı. Son verilere göre yapılan toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801’e, iyileşen hasta sayısı 363 bin 999’a toplam vefat sayısı ise 9 bin 874’e yükseldi. Twitter hesabından ağır ve aktif hasta sayısının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım” uyarılarını yaptı.

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