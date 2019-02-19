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Aktay’dan, Kılıçkaya’ya "hayırlı olsun" ziyareti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.

19 Şubat 2019 Salı 12:34
Aktay’dan, Kılıçkaya’ya "hayırlı olsun" ziyareti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.


Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak için kurulan USHAŞ’a, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen bu ziyarette Türkiye’nin uluslararası alanda sağlık turizminden aldığı payı arttırmak için yapılacaklar konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu.


USHAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Aktay, Ankara’nın sağlık turizmi pastasından aldığı payı büyütmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu doğrultuda Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artması konusunda çalışma yaptıklarını ve halen 17 ülkeden 29 varış yerine Esenboğa’dan direkt uçuş sağlandığını söyledi.


Türkiye’de bölgesel uzmanlaşmanın tamamlanıp, her şehrin bir sağlık dalının uzmanı olarak daha iyi hizmet vermesinin sağlanabileceğini ifade eden Aktay, “Artık ülkeler değil şehirler marka haline geliyor” dedi.


Aktay, sağlık turizminin geliştirilmesi için, bu konuda yapılan çalışmalarda koordinasyonun sağlanması gerektiğinin de önemine dikkat çekti. Aktay, bu konuda ATO yönetimiolarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


ATO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye’yi sağlık alanında uluslararası bir hedef haline getirmek istediklerini söyledi. 2023 vizyonuna en uygun sektörlerden birinin sağlık sektörü olduğuna dikkat çeken Kılıçkaya, şehir hastaneleri ile sağlık kapasitesinin artacağını kaydetti. Kılıçkaya, sağlık turizmi için gerçekleştirecekleri çalışmaları özel sektörle istişare ederek yapacaklarını da sözlerine ekledi.


Ziyaret heyetinde Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç, Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, 56 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Kürşad Ramazan Özdemir ve Necmettin Din bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:34
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