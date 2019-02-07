Aktay, Uluslarası Af Örgütü yöneticileriyle görüştü AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi- Görüşmede, uluslararası ilişkiler boyutu olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ve beraberindeki heyetle görüştü. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aktay, parti genel merkezinde Gardner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, uluslararası ilişkiler boyutu olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı.

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