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Aktaş’tan Dündar’a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:03
Aktaş’tan Dündar’a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret etti.


Başkan Aktaş, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında kendisini tebrik için ziyaret eden Başkan Dündar’a iâde-i ziyarette bulundu. Dündar’ı üçüncü döneminden dolayı tebrik eden Aktaş, hep birlikte daha güzel bir Bursa için çalışacaklarını belirtti.


Bursa nüfusunun üçte birinin Osmangazi’de yaşadığına dikkat çeken Aktaş, “Osmangazi, Bursa ile özdeşleşmiş bir ilçemiz. Ulucami, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Tophane, Kültürpark gibi önemli merkezleri içinde barındırıyor. Mustafa başkanımızın Osmangazi için önemli ve özel çalışmaları var. Bu projelerle ilgili konuştuk. Büyükşehir ve Osmangazi Belediye iş birliğiyle ortak yapacağız işler var. Nihayetinde maksadımız Osmangazi ve bütün Bursa’yı yaşanabilir kılmak. Bu konuda bizlere yetki ve sorumluluğu tevdî eden bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, onların güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi.


Başkan Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Osmangazi olarak, Bursa’ya yapılan hizmetlerin daha net bir şekilde ortaya çıktığı ilçeyiz. Şehrimiz için Büyükşehir ve Osmangazi Belediyeleri olarak birlikte yapacağımız çalışmalar önem arz ediyor. Dolayısıyla bizler de çalışmalarımızı bu bilinçle, koordinasyon içerisinde hemşehrilerimize hizmet olarak sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. Rabbim hepimize muvaffakiyetler versin” ifadelerini kullandı.


Dündar, Osmangazi Meydanı Projesi’nin maketi üzerinde de bilgiler aktardığı Aktaş’a Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:03
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