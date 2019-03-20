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Aktaş’tan birlik ve beraberlik mesajları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Aktaş’tan birlik ve beraberlik mesajları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.


Iğdır Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin ‘Nevruz ve Bahar Şenliği’ne katılan Başkan Aktaş’a, Dernek Başkanı Oğuz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ali Kumtepe eşlik etti. Vatandaşların ilgi odağı olan Başkan Aktaş, “Nevruz, kardeşliğimizin ve birlik beraberliğimizin artmasına vesile olur” dedi.


Iğdır’ı bildiğini söyleyen ve ebeveynlere çocuklarına Iğdır’ı tanıtmalarını tavsiye eden Başkan Aktaş, “Bu buluşmaların ana konusu birlik ve beraberliği, şehre ve ülkeye olan bağlılığı artırmak, örf ve adetleri yaşatmaktır. Baharın ve kardeşliğin müjdecisi olan nevruz, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olsun. Anne ve babalara tavsiyemdir, Iğdır’a çocuklarınızı da götürün. Orası çok güzel bir şehir. Çocuklar, büyüklerinin doğup büyüdüğü şehri görsünler. Direk uçuşu ve üniversitesi olan, tabiat özellikleriyle de güzel bir şehir Iğdır” dedi.


Araç devrinde bekleme tarih oluyor


Başkan Alinur Aktaş daha sonra BTSO’da gerçekleştirilen servis taşımacılığı sektörel analiz toplantısına katıldı. S plaka araç devirlerindeki bekleme süresinin ortadan kalktığını müjdeleyen Başkan Aktaş, servis işletmecilerinin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Servislerde görev yapan arkadaşlarımız vatandaşları sabah işlerine, akşam da ailelerine kavuşturuyor. Belediyeler hizmet kurumlarıdır. Çok konuşup yapmamaktan ziyade şehrin ana konularına odaklanmamız gerekiyor. İlçelerde bulunan S plaka dönüşümleri ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmalarımız sürüyor. Araç devirlerindeki taahhüt belgesi için 2 aylık bir bekleme süresi vardı. Artık bu süre ortadan kalkacak. Bu süreç daha hızlı bir şekilde seyredecek” diye konuştu.


Zaferspor’a “Geçmiş olsun” ziyareti


Başkan Aktaş, Zaferspor Kulübü’nü de ziyaret ederek, haftasonunda Karasuspor deplasmanında yaşananlardan dolayı Zaferspor’a geçmiş olsun dedi. Zaferspor tesislerinde vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan Başkan Aktaş’a Zaferspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile Bursa Milletvekili Refik Özen, geçmiş dönem milletvekilleri Hayrettin Çakmak ve Sedat Kızılcıklı eşlik etti. Futbolun her kesim tarafından sevilmesine rağmen zaman zaman olumsuzlukların yaşandığına da değinen Başkan Aktaş, “Zaferspor’a geçmiş olsun diyorum. Olay çok çirkin. Hukuki yollar çerçevesinde hakkımızı elbette arayacağız. Yaşananları tasvip etmiyoruz ama artık bunu geride bırakmamız lazım. Zaferspor’un ikisi deplasmanda olmak üzere 4 maçı daha var. İnanıyorum ki bu maçlardan galibiyet alacak ve Zaferspor, 3. Lig’e yükselecektir. Bursa futbolu için bu ligde yer alması büyük önem taşıyor” diyerek Zaferspor’un kalan maçlarında yanlarına olacağını ifade etti.


Yaşadıklarını anlatan Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez de “Maçtan iki saat önce saha zeminine çıktığımızdan itibaren bizlere ağır tahriklerde bulundular. Daha sonra sporcularımıza ve bize saldırdılar. Her şeye rağmen, emniyet güçlerimize güvendiğimiz için yeniden sahaya çıktık. Rakibimiz 2-0 önde olmasına rağmen sahaya giren taraftarlar oldu. Bize yeniden saldırdılar. Dolayısıyla hakem maçı tatil etti. İki sporcumuz ağır yaralandı, bir sporcumuz hala doktor kontrolünde. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Maç öncesinde ve saha içi yaşanan olaylar neticesinde eminiz ki hakkaniyetli bir karar çıkacaktır” açıklamasını yaptı.


Bursa Milletvekili Refik Özen de bu tür üzücü olayların tekrarlanmamasını vurgulayarak, “Zaferspor’un Bursa spor camiasında ayrı bir yeri var. Zaferspor, sporun dostluk ve kardeşlik olduğu bilincinde bir kulüptür. Aynı hassasiyet ve mücadele ile sezonun sonunda hedefine ulaşacaktır” dedi.


Başkan Alinur Aktaş Zaferspor ziyaretinin ardından da Zafer Mahallesi’ndeki Woo-shu, Karate, Kick-Boks ve Boks branşlarının yapıldığı spor salonunu ziyaret etti. Sporcuların antrenmanlarını izleyen Aktaş, boks eldiveni takarak lapa ile çalıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
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