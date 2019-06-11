0553 313 94 23

Aktaş’ın, Sertaslan ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı makamında ziyaret etti.

11 Haziran 2019 Salı 10:57
Aktaş’ın, Sertaslan ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı makamında ziyaret etti. Aktaş’a AK Parti İlçe Başkan Vekili Ferhat Doğan ve Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir de eşlik etti.


Ziyarette Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi’nin şehrin menfaatine olması gereken konularda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağını ifade eden Aktaş, yerel yönetimlerin zahmetli ve meşakkatli bir iş olduğunu vurguladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Umuyorum bu işbirliği bütün Türkiye’ye örnek olacak” dedi.


“Belediye başkanları bütün şehrin belediye başkanıdır”


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel yönetimlerin zahmetli, meşakkatli bir iş olduğunu da vurguladı. Daha önce konuşulan konuları pekiştirmek ve başarılar dilemek için Gemlik Belediyesi’ni ziyaret ettiklerinin altını çizen Aktaş, “Belediye seçimleri farklı siyasi partilerin iştiraki ile yapılsa da nihayetinde seçilen belediye başkanları bütün şehrin başkanıdır. Bütünşehir uygulamasıyla uyum ve ahenk önemlidir. Özellikle meclis ortamlarında ve farklı platformlarda mutlak sürece eksik ve aksak gördüğümüz konuları eleştireceğiz, itiraz edeceğiz, uyaracağız ama takdir edersiniz ki el birliğiyle şehrin menfaatine olması gereken konularda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız” diye konuştu.


“Umuyorum bu işbirliği bütün Türkiye’ye örnek olacak”


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Kanunlar Gemlik ve Bursa Büyükşehir Belediyelesi’ne ayrı yetkiler de veriyor. Bu yetkilerin tüm canlıların yararına en iyi şekilde ve el birliği içerisinde kullanımın hem Gemlik’te yaşayan hem de Bursa’da yaşayan yurttaşlara da yararlı olacaktır. Umuyorum bu işbirliği bütün Türkiye’ye örnek olacak. Bunu yapabilme yeteneğimizin olduğunu düşünüyor, görüyor ve büyük memnuniyet duyuyorum. İnsanlığa yararlı hizmetleri inşallah hep beraber verme şansına sahip oluruz. Bu anlamda hem kendi ekibime hem de sizlere güveniyorum. Allah mahcup etmesin” diye konuştu.


Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a zeytin sepeti armağan ederken, Alinur Aktaş’ta Sertaslan’a ipek Bursa tablosu hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı
    1. Antik kentte ziyaretçi sayısındaki..
    2. Doğa tutkunlarından karlı dağlara gezi
    3. Rusya’da tanker yangınında 3 kişi öldü
    4. Halı dokumak, hastalığına terapi oldu
    5. Tarlada devrilen traktörün altında..
    6. “Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor
    7. ANALİZ – Rusya ve Çin: Batının..
    8. Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı..
    9. 3 günlükken ameliyatla kavun..
    10. Ordu’da yaylalar birleşiyor
    11. Yusuf Yazıcı'ya gelen teklif reddedildi!
    12. KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
    13. Kuveyt Türk’ten 500 öğrenciye staj ve..
    14. Saka kuşları pahalıya patladı
    15. Hasta taşıyan ticari taksi kaza yaptı:..
    16. Avrupa borsaları
    17. Hatay’da bir haftada 124 trafik kazası..
    18. Kaleiçi Old Town’a İtalya’dan kardeş..
    19. Ayda 8 bin kişi Hoş Geldiniz Masası’na..
    20. Konya Kulu’da dolu ekili arazilerde..
    21. Akyurtlu öğrenciler Çanakkale yolcusu
    22. Oynadıkları alanın yeniden..
    23. "Süper Lig'e kalıcı olmak için geldik"
    24. Soylu’dan tehditlere sert cevap! “Size..
    25. Sivilleri hedef alan PKK suçu..
    26. Tuna Nehri’nde batan yolcu teknesi..
    27. Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesinde..
    28. PKK'nın Çevrimli katliamı hafızalardan..
    29. "YKS'den önce bol oksijenli gün..
    30. Üniversitelerde tanıtım dönemi..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...