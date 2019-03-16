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Aktaş, rakibini seçim beyannamesi üzerinden değerlendirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile kendisinin 2014 seçim beyannamesini karşılaştırarak, rakibinin vaat ettiği 33 projeden 30’unu yapmadığını ileri sürdü.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
Aktaş, rakibini seçim beyannamesi üzerinden değerlendirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile kendisinin 2014 seçim beyannamesini karşılaştırarak, rakibinin vaat ettiği 33 projeden 30’unu yapmadığını ileri sürdü.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın proje tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, millet ittifakının adayı olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 2014 yılında 5 yılda yapacağını vaat ettiği seçim beyannamesini eline alarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını tek tek sıraladı. Bozbey’in 5 yılda Nilüfer ilçesi için ’yapacağım’ dediği 33 projeden 30’unu yapmadığını ifade eden Aktaş, 2014 yılında İnegöl’e yapacaklarını anlattığı kendi seçim beyannamesini çıkartıp, 3,5 yılda vaat ettiği 100 projeden 62 tanesini yaptıklarını gösterdi.


Programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa için seslendirdiği şiirin klibi de yayınlandı. Aktaş’ın söylediği şiir programa katılanlar tarafından büyük alkış aldı.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 2014 yılındaki 33 vaadinden 30’unu yapmadığını ifade eden Aktaş, “Ben hayatım boyunca kimseye iftira atmadım. 2014 yılında kapı kapı dağıttığı seçim beyannamesi neleri yapıp, yapmadığını gösteriyor. Ataevler kent meydanı, Beşevler kent meydanı, Demokrasi meydanı, bölgesel otopark projeleri, araçlı üst geçit projeleri, aile sağlığı merkezleri, cephanelik peyzaj düzenlemesi, üç evler yüzme havuzu ve spor merkezi, Nilüfer spor salonu projesi, Ahmet Yesevi spor salonu ve yüzme havuzu, Altınşehir yarı olimpik yüzme havuzu, bunların hiçbiri yapılmamış. 33 tane proje yazmış, 30 tanesi yapılmamış, 3 tanesi de yarım. Buna rağmen bütün billboardlarda ’yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyor. Ben İnegöl için vaat ettiğim 100 projeden 62 tanesini 3,5 yılda yaptığım” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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