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Aktaş: “Mudanya için uyum şart”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediyesi’nin iş yapmak için değil, iş yaptırmamak için tavır aldığını ileri sürdü.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:31
Aktaş: “Mudanya için uyum şart”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediyesi’nin iş yapmak için değil, iş yaptırmamak için tavır aldığını ileri sürdü.


AK Parti Mudanya İlçe Teşkilatı tarafından kadınlara yönelik düzenlenen program Büyükşehir Belediyesi Mudanya Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Salonun hınca hınç dolduğu toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Cumhur İttifakının AK Partili Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal da katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programda yaptığı konuşmada Mudanya’nın Cumhur ittifakıyla tanışmaya şiddetle ihtiyâcı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladığı ilk günleri hatırlatan Başkan Aktaş, “Daha Büyükşehir’de 15 günlük başkanken, 17 ilçenin tamamına gittim, belediye başkanlarımızla görüştüm. Mudanya’ya da geldim. ‘Siz Mudanya’nın seçilmiş başkanısınız ben de meclis tarafından seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Gelin kalan 17 ayda el ele, kol kola verelim Mudanya’ya daha ne katabiliriz onun hesabında olalım’ dedim. Ancak daha 10 dakika geçmeden tartışmaya başladı. Geçmişe yönelik söylemlerde bulundu. Geçen 16 aylık süreçte Mudanya’ya su deposu yapacağız, ancak yer Mudanya Belediyesi’nin. Yazdık. Mudanya Belediyesi’nden bir cevap alamadık. Sanki iş yapmak için değil, iş yapmamak, yaptırmamak için takınılmış bir tavır var. Bakın 35 milyona mal olan arıtma tesisini hizmete açtık. Sahil düzenleme çalışmasını yaptık. Müteahhit kaynaklı bazı eksikler var, ancak onlar da tamamlanacak. Gün geldi burada 12 köyü birden gezdim. Alt yapıyla, mahalle konuklarıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Sayısız hizmetler yaptık. Çünkü bizim işimiz hizmet üretmek” dedi.


İstikrar şart


Gerek Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal gerekse Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’yı daha müreffeh seviyeye getirecek projelerin hazırlandığını dile getiren Başkan Aktaş, eski Mudanya stadının bulunduğu alanında altı otopark üzeri ise modern bir hayat alanı olarak ilçeye kazandırılacağı hatırlattı. Alt ve üst yapı çalışmalarının yeni dönemde kesintisiz şekilde devam edeceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bizim asıl hedefimiz Mudanya’yı ekonomik olarak daha müreffeh bir seviyeye getirmek. Bunun için turizm diyoruz. Hızlı Tren, İstanbul - İzmir otobanı gibi projeler bitiyor. Bunun için Mudanya başta olmak üzere bizim her köşeyi ilmek ilmek işlememiz gerekiyor. Biz bunun için hazırız. Ancak tüm bunların gerçekleşmesi için öncelikle istikrar ve uyum şart” diye konuştu.


Sevda şiir yazdırır


AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Başkan Aktaş’ın Bursa için yazdığı şiire atıfta bulunarak, “Bizler yaşadığımız şehrin taşına toprağına aşkla bağlanırız. Şehir kimi zaman çocukluk anısı, kimi kaybettiğimiz anne ile anıdır. Hem geçmişimiz hem geleceğimizdir şehir. İşte bu sevda bazen Alinur başkan gibi şiir yazdırır” dedi.


Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal ve AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü de yaptıkları konuşmada, toplantıya ilgi gösteren kadınlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:31
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