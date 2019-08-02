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Aktaş: "Misafirhaneden elde edilen gelir ile birçok öğrenciye burs verdik"

Ordu Engeliler Derneği Genel Başkanı İmdat Aktaş, misafirhaneden elde edilen gelir ile birçok öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:00
Aktaş: "Misafirhaneden elde edilen gelir ile birçok öğrenciye burs verdik"

Ordu Engeliler Derneği Genel Başkanı İmdat Aktaş, misafirhaneden elde edilen gelir ile birçok öğrenciye burs verdiklerini söyledi.


Dernek olarak çok güzel çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Ordu merkezde 16 yıl önce hizmete giren Ordu Engeliler Derneği misafirhanemiz tertip ve düzeniyle parmakla gösterilen yerlerden birisi oldu. Misafirhanemiz, tüm vatandaşlarımıza ve üniversite öğrencilerine uygun fiyatla hizmet vermektedir. Misafirhanemizin geliri ile engelli kardeşlerimize yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler, eğitim faaliyetleri, gıda, giyim ve diğer yardımlar yapılmaktadır. Derneğimizde engelli ya da engelli ailesi olan insanlarımız istihdam edilmektedir. Derneğimiz Yönetim Kurulu büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu özverinin sonucunda misafirhanemizden elde ettiğimiz gelirleriyle engelli öğrencilere ve engelli ailelerin okuyan çocuklarına burs verdik. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah misafirhanenin gelirleri arttıkça bizlerde çok daha fazla öğrencimize burs vereceğiz.


Vatandaşlarımızdan ve öğrencilerimizden konaklama ve misafirhane ihtiyacı olan insanlarımızın derneğimizi tercih etmeleri engelli insanlarımıza ve derneğimize ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:00
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