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Aktaş: “İmar meselesi önceliğimiz”

Ulus Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelip bölgenin en önemli meselesi olan imar konusuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İstediğiniz kadar imar yok deyin.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:39
Aktaş: “İmar meselesi önceliğimiz”

Ulus Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelip bölgenin en önemli meselesi olan imar konusuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İstediğiniz kadar imar yok deyin. Burada hayat var. İmar meselesini bir an önce çözmeliyiz” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim gezileri kapsamında Yıldırım ilçesinde Ankara yolu altı diye tabir edilen mahallelerden Ulus Mahallesi’ni ziyaret etti. Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ile birlikte Ulus Mahallesi sakinleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göç ve buna bağlı olarak yaşanan çarpık ve kaçak yapılaşmalarla birlikte Bursa’nın hızla büyüdüğünü, zaman içinde belediyecilik hizmetlerinin bu büyümenin gerisinde kaldığını hatırlattı. 31 Mart seçimlerinden sonra 4,5 yıl daha seçim olmayacağını ve hızlı koşulacak bir döneme girildiğini ifade eden Başkan Aktaş, Ulus Mahallesi’nin en önemli meselesi olan imar konusunu da hızla çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.


Bölgedeki planların acilen güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, “İstediğiniz kadar imar yok deyin, burada hayat var. Bizim bu meseleyi acilen çözmemiz gerekir. Ama unutmamalı şehirlerin de insanlar gibi bir ömrü var. Öyle şehirler 1-2 ayda oluşmaz. Şehri dönüştürmek emek ister, zahmet ister. Öyle uzaktan bakmakla sorunlar çözülmez. Bizim bir ucundan başlayıp, bu imar meselesini halletmemiz lazım. Bunun için sık sık bir araya geleceğiz, konuşup, çözüm yolu bulacağız. Çünkü imar konusu şehirleşmenin alfabesi. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için onları farklı alanlara yönlendirecek, kültür merkezleri, spor alanları yapmalıyız. Burada da konu imara dayanıyor. Çünkü imar olmadığı için bu tesisler yapılamıyor. Ever imar bu bölgenin olmazsa olmazı ve biz ilk olarak bu konuyu ele alıp, inşallah çözüme kavuşturacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:39
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