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Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyinin de buz tutmasına neden oldu

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:45
Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle, Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan Ardahan'ın Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Aktaş Gölü kıyısındaki Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyünde yaşayanlar, gölün yüzeyini kaplayan buzu kırarak hayvanlarının su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Donan gölde bulunan karabatakların ise toplu halde göl üzerindeki görüntüleri ilgi çekti.

Yetkililer, göl yüzeyindeki buz tabakasının ince olması nedeniyle üzerine çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kenarbel Köyü Muhtarı Serkan Akgün, gölün bu yıl geç donduğunu, bu nedenle karabatakların henüz göç etmediğini belirtti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:45
  1. Aktaş Gölü
  2. Ardahan
  3. Çıldır
  4. don
  5. kar yağışı

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