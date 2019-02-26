Aktaş: “Dünyaya birliğimizi haykıracağız”

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı’daki yaklaşık 15 dönüm alanda hayata geçirilecek Mihraplı Şehitlik Anıtı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Tarihî miras çalışmaları çerçevesinde 8500 yıllık Arkeopark’tan, 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonuna kadar her alanda önemli projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazilere vefa için hazırlanan Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nde çalışmalara hız verdi. Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi de bulunduğu 15 bin 220 metrekarelik alanda uygulanacak projede yüklenici firma çalışmalara devam ediyor. Bu arada projede yer alan 12 metre yüksekliğindeki şehitlik anıtı da tamamlandı. Kaide çalışmaları devam eden anıt, alandaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bursa’ya getirilecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Zafer Işık ve Atilla Ödünç ile birlikte Bursalı şehitlere vefa için büyük önem taşıyan proje alanını gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce ziyaret ettiği şehit ve gazi ailelerine buraya ayrıcalıklı bir şehitlik kazandıracaklarının müjdesini verdiklerini hatırlatarak, valiliğin de destekleriyle orijinal bir şehitliği bölgeye kazandıracaklarını söyledi. Projenin yaklaşık 15 bin metrekare alanı kapsadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’mızın yüz akı olmuş, kanının rengini bayrağımıza vermiş şehitlerimizi anmak, onların isimlerini yaşatmak adına orijinal bir anıt olacak. Yine 1300 metrekarelik kapalı alanda şehit ve gazi aileleriyle alaka sivil toplum kuruluşlarına hizmet verecek bir yapı olacak. Okullarımızı, halkımızı misafir edip, onlara bu vatan, bayrak, devlet, millet için canını seve seve feda etmiş şehitlerimizi anlatmak adına bir ortam oluşturacağız. İnşallah anıtımızı 18 Mart’ta dikmek istiyoruz. Kısa zamanda da bu müştemilatı tamamlamış olacağız. Gönlümüz arzu ediyor ki bundan sonra hiçbir şehidimizin adını yazmak durumunda kalmayalım. Yani hiç şehidimiz olmasın. Ama şunu da net olarak biliyoruz ki içeriden ve dışarıdan bu vatana el uzatacak, milletin hürriyetine, bağımsızlığına el uzatacak hangi güç olursa olsun karşında kahraman emniyet teşkilatımızı, jandarmamızı, askerimizi bulacaklar, bizzat milletin kendini bulacaklar. Burası inşallah Türkiye’ye hatta tüm dünyaya birliğimizi haykıracağımız bir yer olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan çalışma, dernek binasının bulunduğu Odunluk Mahallesi’ndeki toplam 15 bin 220 metrekarelik alanı kapsıyor. İl Jandarma Komutanlığı’nın ‘Şehitler Diyarı’ talebine uygun olarak hazırlanan projede dernek birimleri, müze, tören alanı ve sosyal alanlar bulunacak. İnşaat alanının 1300 metrekare olacağı projede, 12 bin 350 metrekare yeşil alan, 430 metrekare otopark alanı ve 1350 metrekare tören alanı yer alacak.

12 metrelik anıt

Projenin en özellikli yapılarından biri ise 12 metre 28 santim yüksekliğe sahip şehitlik anıtı olacak. 120 metrekarelik alan üzerine konuşlandırılacak anıtta tema olarak şehitlere verilen önem işlendi. Sağ ve sol yanında 3’lü formlardan oluşan 2 ana ayak sayesinde ayakta duran anıtın en üst kısmında ise bağımsızlığın simgesi olan dev bir ay yıldız bulunacak. Dernek birimleri, müze, sosyal alanları ile birlikte tören alanı, müze tüneli ve çevre düzenlemeleriyle hem şehitlere vefa borcu yerine getirilecek hem de Bursa yeni bir meydana kavuşmuş olacak.