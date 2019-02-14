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Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini değiştirmek istiyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa çok hareketli ve bereketli bir şehir, ama ben Bursa’nın tarihini ve tâlihini değiştirmek istiyorum.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:31
Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini değiştirmek istiyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa çok hareketli ve bereketli bir şehir, ama ben Bursa’nın tarihini ve tâlihini değiştirmek istiyorum. Dönemine damga vuran başkan olmak istiyorum” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun iş temposuna rağmen sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleriyle buluşmayı ihmâl etmiyor. Görükle ve Dumlupınar mahalle muhtarlıkları, Görükle taksi durağı, bölge esnafı ve Bursa’m Bursalılar Derneği’ni ziyaret eden Başkan Aktaş, hem son 15 ayda küçük dokunuşlarla hayata geçirdikleri projeleri, hem de belirledikleri yol haritası kapsamında seçim sonrası hayata geçirmeyi planladıkları yatırımları anlattı. Ziyaretleri kapsamında Özlüce’deki Cesur Yürekli Girişimci Gençler Derneği’nin (CEYGENÇ) kitap tanıtım toplantısına katılan Başkan Aktaş, Türkiye’nin özel sektörde ciddi anlamda açılımlara ve genç beyinlere ihtiyacı olduğunun altını çizdi.


Bursa’nın sanayiden tarım ve turizme kadar birçok alanda ciddi potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla yerli ve yabancı firmalarla sürekli dirsek temasında olduklarına vurgu yaptı. Yaklaşık 450 dönüm civarındaki Tabakhaneler bölgesine dikkat çeken Başkan Aktaş, “Burada 120 dönümlük bir alanı boşalttık. İlk 120 dönüm ile alakalı Dubaili bir firmayla görüşmelerimiz oldu. Seçim sonrasına hemen ihale konusu yapacağız. Bu 1 milyar dolarlık bir termal yatırım. Bursa’yı dünya çapında pazarlamak lâzım. Bizim dünya firmalarını Bursa’ya getirmemiz lazım. Biz güven verelim, vizyon katalım, yatırımcının önünü açalım. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile alâkalı görüştüğümüz Fransız bir firma var. Özellikle,kongre turizmini de canlandırabilmek için burada bir açılım yapmak istiyoruz. Ona dâir de görüşmelerimiz var. Ben inanıyorum ki, İstanbul, İzmir, Ankara gibi çok önemli üç şehrin tam ortasında, bir sürü artıları olan, sanayi kültürü olan bir şehir çok daha fazla bu manada güzellikleri hak ediyor. Bursa çok hareketli ve bereketli bir şehir ama ben Bursa’nın tarihini ve tâlihini değiştirmek istiyorum. Benim hedefim, gerçekten dönemime damga vurmak. Dönemine damga vuran başkan olmak istiyorum. Bunu Bursa’ya güvenerek söylüyorum. Bursa’da bunun müthiş bir alt yapısı var” diye konuştu.


Turizm bakir alan


Türkiye’nin özel sektörde daha ciddi açılımlara ve ciddi genç beyinlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Türkiye’nin 70 - 80’li yıllardaki fakirlik ve sıkıntılı dönemleri aştığını, Türkiye’nin artık fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi. Bursa’nın önünde ciddi fırsatlar olduğundan bahseden Başkan Aktaş, “Turizm bizim bâkir kalemlerimizden bir tanesi. Eğitim turizmi, sağlık turizmi, doğa turizmi, kış turizmi, termal turizm, kongre turizmi Hangi alanda diyorsanız, Bursa’da o kadar girişime müsait bir altyapı var. İnanın küçük dokunuşlarla bile çok ciddi mesafeler alınabilir. Bu manada bunları değerlendirmek muhakkak kamu yönetiminin, mahallî idarelerin önceliği olacak” dedi.


CEYGENÇ Kurucu Başkanı Yakup Altınöz ise yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a övgüler yağdırdı. Altınöz, salondaki genç girişimcilere seslenerek, “Tecrübeli bir abimiz, büyüğünüz olarak Alinur Aktaş beyefendinin pahabiçilmez bir insan olduğunu biliyorum. Ben amcamın aleyhine şahitlik yaptım, amcam davayı kaybetti. Hatır için konuşmam. Kesinlikle hatır gönül yok. Bu insan çok dürüst ve alçak gönüllü, gurur, kibir yok. Anında bu beyefendiye ulaşabilirsiniz ve Allah rahmet eylesin Hikmet Şahin başkanımızın da emanetidir bize. Şahin, çok değerli bir insandı. Diğer adaylara da söylenecek bir şey yok ama ben Alinur başkanımızı çok yakından tanıyorum. Adaletli davranacaktır. Sizlere kapısı her zaman açık olacaktır. Mükemmel bir insan, paha biçilmez. Ben bu kadar söyleyeyim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:31
  1. kültür
  2. doğa
  3. kitap

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