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Aktaş Barajı Ödemiş’e bereket katacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir’in Ödemiş ilçesinde inşa edilen Aktaş Barajı’ndan bu yaz 15 bin 800 dekar araziye sulama suyu verilecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:21
Aktaş Barajı Ödemiş’e bereket katacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir’in Ödemiş ilçesinde inşa edilen Aktaş Barajı’ndan bu yaz 15 bin 800 dekar araziye sulama suyu verilecek. Tarım arazilerinin suyla buluşmasıyla bölge topraklarının bereketine bereket katılacak.


Geçtiğimiz yıl tamamlanarak su tutmaya başlayan Aktaş Barajı’nda 17,25 milyon metreküp su biriktiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Barajdan bu yaz Ödemiş Ovası’na ilk kez su verilecek. 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile buluşturacak baraj, bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak ve çiftçilerimiz adeta bayram havası yaşayacak” dedi.


Barajın sulama hattında son kontrollerin yapıldığının altını çizen Pakdemirli, “Kontrollerin ardından su sıkıntısı çeken bölgenin kaderini değiştirecek proje ile suya hasret toprakları suyla buluşturacağız. Bu sayede üreticimiz bir yılda ikinci, hatta üçüncü ürün hasadı olanağı yakalayacak. Ayrıca proje, sulama maliyetlerini düşürecek, tarlalarda yüzde 40 ile 60 arası verim artışı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Pakdemirli, projenin bin 350 kişiye istihdam olanağı sağlayacağını da sözlerine ekledi.



Barajın yüksekliği 105 metre


Ödemiş’in Karaköy beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan barajın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edildi. Barajın gövde inşaatı kapsamında 4.79 milyon metreküplük dolgu yapıldı. Temelden yüksekliği 105 metre olan baraj, 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini bu yaz ilk kez modern sulama ile tanıştıracak. 44.38 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacak Aktaş Barajı, Ödemiş’e bağlı İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy beldesindeki arazileri sulayacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:21
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