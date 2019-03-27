Aktaş: “Ankara’nın gücünü kullanmak zorundayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da faaliyet gösteren Kars, Ardahan ve Iğdırlı iş adamlarıyla bir araya geldi. Aktaş, “Ulaşımdan imara, kentsel dönüşümden yeşil alana kadar doğru hamleler peşindeyiz. Bunun için de Ankara’nın gücünü sonuna kadar kullanma düşüncesindeyiz” dedi.

Çekirge’deki Konak 18 isimli mekânda gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Yıldırım Belediye Başkanı Adayı Oktay Yılmaz ile İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, ilçe belediyesinin Büyükşehir ile Büyükşehir Belediyesi’nin de Ankara ile uyumsuzluğu durumunda yatırım ve hizmet süreçlerinin sekteye uğrayabileceğini dile getirdi. Bursa’da 17 ilçeyi kapsayan, bölgesel farklılıklar gösteren ve bütün artı değerlerin halkın istifâdesine sunulmasını esas alan birbirinden güzel projeler hazırladıklarını, şehri ‘ulaşımdan turizme kentsel dönüşümden yeşil alanlara kadar’ dünyanın sayılı kentleri arasına katmak için ciddi hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bunlar sadece belediye bütçesiyle olabilecek işler değil. Bunun için Ankara’nın gücünü sonuna kadar kullanmalıyız. Özel sektörü sürece dahil etmeliyiz. Şehrin ekonomik aktivitesini artırmak, tüm dinamiklerini değerlendirmek durumundayız. Yapacak çok işimiz, halkın bizden beklentileri var” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, 1950 ile 60’lı yıllarda Balkan ve Kafkas, 70 ile 80’li yıllarda da Anadolu’nun neredeyse tamamından olan göçlerin Bursa’ya zenginlik kattığını ifade etti. Başkan Aktaş, “Bursa bu hâle geldiyse, Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biriyse bu göçlerin çok etkili olduğuna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.