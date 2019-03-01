‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’ projesinin açışlı yapıldı

‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’ Projesinin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda, müdürlük personeline ve çiftçilere yönelik eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finanse edilen ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor Projesinin’ açılış toplantısı yapılarak, eğitim verildi. Toplantı, Expo 2016 Antalya alanında gerçekleştirildi.

Projenin bilgilendirme toplantısına, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, il ve ilçe müdürlüğü personeli, BATEM temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.

Aksu’nun Antalya ve ülke tarımına büyük katkı sağlayan bir il olduğunu ifade eden İl Müdürü Mustafa Özen, hep birlikte aynı çatının altında aile olduklarının altını çizdi.

Özen, yapılan üretimle 82 milyon ve yakın coğrafyada bulunan insanları beslediklerini söyleyerek, tarımı ayakta kalması için üretici ve devlet olarak ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarına dikkat çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen şöyle devam etti:

“Tarım doğal şartlara bağlı olan bir sektör, toprağı ve suyu iyi koruyarak sağlığını bozmamamız gerekiyor. Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor projemiz ile de suya azami derecede önem verildiğini su tasarrufu sağlanacağını Aksu olarak göstermiş olacağız”

Proje kapsamında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından personele ve çiftçilere yönelik ‘Yüzeyaltı Damla Sulama Eğitimi’ verildi.