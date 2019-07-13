AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, “Hala ilk günkü gibi öfkeliyiz. Zira aziz milletimizin engin hoşgörüsünü suistimal ederek 15 Temmuz 2016’da devletin tüm kademelerine sızmak suretiyle örgütlenmiş hain bir şebekenin kendi milletine silah doğrulttuğu bir ihaneti yaşadık” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Aksu, “Öyle bir ihanet ki; vatanı için ölmeye hazır bir milletin varlığından habersizce, milletine silah çevirecek kadar gözü dönmüş hainlerin; çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden; tanklarla, helikopterlerle, uçaklarla saldırıya geçtiği bir darbe girişimi yaşadı Türkiye. Hala ilk günkü gibi hüzünlüyüz. Zira; ’Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez’ diyerek sokaklara, meydanlara akan aziz milletimizin 251 evladını şehit verdik o hain gecede. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere; Türkiye’nin dört bir yanında darbe teşebbüsüne karşı koyan 251 vatansever şehadete yürüdü. Öyle bir acı ki bu; baba oğlundan, anne evladından, ağabey kardeşinden, can cananından ayrı kalmak zorunda kaldı, içimiz yandı, yüreğimiz dağlandı. Hala ilk günkü gibi coşkuluyuz. Zira başaramadılar. Bu millete diz çöktüremediler. Devleti ele geçirme emellerine ulaşamadılar. Vatanımızı parçalayamadılar. 15 Temmuz’u Türkiye’nin kara günü haline getirmeye çalışan şer odakları, o gece; karşılarında kenetlenmiş, bir ve beraber olmuş bir millet buldular. ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diye haykıran milletimiz karşısında aciz kaldılar, kaybettiler. Ne FETÖ ne PKK ne DAEŞ ne DHKP-C, hiçbir terör örgütünün ve onları destekleyen hiçbir gücün, bu birlik ve beraberlik karşısında başarılı olma şansı olmadığını tüm dünyaya gösterdik” şeklinde konuştu.

“Biz kazandık, Türkiye kazandı”

Milli birlik vurgusu yapan Aksu, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zinciri dışında, çeşitli sınıflardan ve rütbelerden, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi bir grup askerin başlattığı 15 Temmuz darbe girişimi başarıyla püskürtülmüştür. Darbe heveslilerine bu ülkede artık bu tür girişimlere izin verilmeyeceği mesajı net olarak verilmiştir. Türkiye tarihinde ilk defa, silahlı bir darbe teşebbüsü, bizzat millet tarafından engellenmiştir. Türkiye; demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu bağlılığın sözde kalmadığı, gerektiğinde can pahasına bu değerlerin hayata geçirildiği bir ülke olunduğu ispat edilmiştir. Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki, bizlere bu aşağılık girişime karşı muzaffer olmayı nasip eyledi, gururluyuz! Ancak bu demek değildir ki; hain şer odakları 15 Temmuz’dan sonra bizi rahat bıraktılar ya da bırakacaklar. Nasıl ki hak ve batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecekse; bu şer odaklarının aziz milletimize ve devletimize karşı operasyon denemeleri de devam edecektir. Hep birlikte müşahede ediyoruz ki; içte ve dışta bizi yıpratmak, diz çöktürmek için mücadeleye tüm hızıyla devam ediyorlar. Bir yandan haklı gerekçelerle edinmek istediğimiz hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye’ye ekonomik operasyon denemeleri yapıyorlar, diğer yandan; özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde hain terör örgütü PKK üzerinden kahraman Mehmetçiklerimize kurşun sıkarak bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yetinmiyorlar; Irak ve Suriye’de, bir yandan YPG diğer yandan DAEŞ unsurlarını kullanarak Türkiye’yi zayıflatmaya ve etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Alfabede harf bırakmadılar, türetilmemiş isim bırakmadılar. Ambalajı farklı, içeriği ve hedefi aynı irili ufaklı onlarca terör örgütü türeterek üzerimize geldiler, halen gelmeye devam ediyorlar” diye konuştu.

“Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır”

Vatan aşkıyla yanıp tutuşan ve gerektiğinde şehadete tekbirler getirerek koşan büyük bir millet olduğumuzu belirten Aksu, “Hepsinin farkındayız. Oynanan tüm oyunların bilincindeyiz. Yılmadan, usanmadan mücadeleye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarının umudu olmayı sürdüreceğiz. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşar adım ilerleyeceğiz. İnşallah başaracağız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah’ın izniyle, hepsinin hakkından geleceğiz. Kıymetli Samsunlular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere; bu ülkeyi hedef alan irili ufaklı tüm şer güçlerine karşı tekraren ve haykırarak ilan ediyoruz ki: ‘Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız.’ Duygu ve düşüncelerle; şehadete yürüyen kıymetli vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Vatanını savunmak için canını ortaya koyarak gazilik mertebesine ulaşan tüm kardeşlerimize de en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Millet olarak ortaya koyduğumuz mübarek direnişi saygıyla selamlıyor; Samsunlu hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.