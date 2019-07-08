Aksu Deresi’nde şambrel rafting heyecanı

Giresun’da Aksu Deresi’nin şambrel rafting turizmine çok elverişli olduğunu belirten Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, sahile en yakın turizm aktivite alanı olarak çalışma başlatıldığını söyledi.

Aksu Deresi’nde şambrel rafting deneme çalışmalarının yapıldığını anlatan GİRTAB Müdürü Erener, “Aksu Deresi 3 bin 300 rakımlı Karagöl dağlarından ağustos ayında dahi kar sularını alarak Karadeniz’e dökülen yaklaşık 75 kilometre uzunluğa sahip Giresun’un en uzun deresidir. Aksu Deresi üzerinde bir çok turistik zenginliklere sahip bir vadi içerisinde yer almaktadır. Derenin debisi çok yüksek olmamakla birlikte güvenli bir debiye sahiptir. Derinlikleri de 25 santimle bir metre arasında değişmektedir. Kış aylarında yaylalarımızda başlattığımız turizm aktivitelerimize Aksu Deresinde de kendi icadımız olan şambrel rafting etkinliği yapmayı planlıyoruz. Deneme çalışmalarını yapıyoruz inşallah bir iki hafta içerisinde gençler ve aileler Aksu Deresi’nde bu heyecanı yaşarlar” dedi.

Şambrel rafting çalışmalarını yapan Tahsin Çoban ise oldukça elverişli olan Aksu Deresi’nde sürelerine göre 25 dakika ile 10 dakika arasında değişen üç ayrı parkurun bulunacağını ifade ederek deneme çalışmalarının ardından hizmete açmayı planladıklarını söyledi.