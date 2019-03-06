Aksoy’dan Dülgeroğlu’na destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu’nu Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret etti. Aksoy, Dülgeroğlu’na tam destek vererek seçimlerden zaferle ayrılacaklarını söyledi.

Ziyaret esnasında MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar’da hazır bulundu. Mustafa Aksoy, SKM’de kısa bir konuşma yaparken, 31 Mart yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı. Aksoy, “31 Mart yerel seçimleri ülkemiz için çok büyük önem arz ediyor. Biz bugün Finike Belediye Başkanı Adayımız Nail Dülgeroğlu’nu ziyaret etmek için buraya geldik. Buradaki kalabalığı görünce ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha anladık. Adayımız Nail Dülgeroğlu’nun yanında olduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi bir kez daha göstermek istedik. İnanıyorum ki 31 Mart’ta zaferi kazanacak ve Finikeli vatandaşlarımız işi ehline emanet edecekler” dedi.

Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek " Burada bizimle olması bize güç verdi. Bu moral ve motivasyon çalışmalarımıza olumlu katkı sağlayacaktır. Kendisi 8 Mart’ta Hasyurt’ta yapacağımız mitingte de yanımızda olacak. Biz Allah’ın izniyle 31 Mart’ta seçimi kazanarak zafer bayrağımızı Finike Belediyesi’ne asacağız” diye konuştu.

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu İl Başkanı Mustafa Aksoy’un ziyaretinin ardından seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Gün içerisinde birçok özel ziyaret gerçekleştiren Nail Dülgeroğlu, Finike Kaymakamı Ergün Baysal’ın ilçedeki tüm belediye başkan adaylarını ve ilçe başkanlarını makamın da ağırladığı seçim değerlendirme toplantısına katıldı. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçeceğine yürekten inandığını belirten Dülgeroğlu, “Seçimler, demokrasimizin bir gereği olup, vatandaşlarımızın hür iradesiyle oylarını kullanacakları tercih zamanıdır. İnanıyorum ki bu seçimlerde de vatandaşlarımız doğru tercih yaparak geleceğimizin büyük Finike’sini inşa edecek kişiyi iş başına getireceklerdir. Seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.