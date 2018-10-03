Aksoy: Makedonya’nın AB ve NATO üyesi olmasını destekleyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 30 Eylül tarihinde Makedonya’da gerçekleştirilen referanduma ilişkin bir soruya, “Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti’ni bağımsızlığından bu yana mevcut anayasal ismiyle tanımaktadır. Dost Makedonya’nın refah ve güvenliği ile AB ve NATO üyesi olmasını bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” cevabını verdi.