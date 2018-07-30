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Cevat Akşit'ten flaş açıklama: FETÖ beni öldürmek istedi

Geçtiğimiz günlerde "Fethullah Gülen öldü ve Yahudi mezarlığına gömüldü" açıklamasıyla gündeme gelen ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, 2 kez FETÖ tarafından öldürülmek istendiğini açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17
Cevat Akşit'ten flaş açıklama: FETÖ beni öldürmek istedi

"Laiklik, Yahudinin oyunudur" diyen Akşit, FETÖ ile ilgili yine çok çarpıcı bir iddiada bulundu "Amerika'ya gittim, oradaki iş adamları, alimler sordular, “Bu adam (Gülen) kafirdir” deyince beni öldürmek için 2 defa komplo kurmuşlar.

LAİKLİK YAHUDİNİN OYUNU...

"İslam dinine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre laiklik olmaz. Herkes Allah'a inanmak, iman etmek zorunda" diyen ilahiyatçı Cevat Akşit, "Laiklik, Yahudinin oyunudur. Yahudiler laikliği hiç kabul etmedi ama dünyaya kabul ettirdiler" diyerek oyunun yönetmenini açıklıyor.

FETÖ BENİ 2 KEZ ÖLDÜRMEK İSTEDİ...

FETÖ ile ilgili yine çok çarpıcı bir iddiada bulunan Cevat Akşit, "Amerika'ya gittim, oradaki iş adamları, alimler sordular, “Bu adam (Gülen) kafirdir” deyince onun adamları da varmış, beni öldürmek için 2 defa komplo kurmuşlar. Ama Allah beni korudu öldürmediler ama sonra itiraf ettiler..."

YENİ FETÖ'LER ÜRETİLİYOR...

Ve yeni FETÖ için uyarıyor; "Bir tane televizyon var, sünnet vs diyorlar, İngilizler destekliyor, FETÖ’nün yerine koymak istiyorlar herifi."

HULUSİ AKAR MÜMİN ADAM...

Eski Genelkurmay Başkanı yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için "mümin adam" diyen Cevat Akşit, "Hulusi Akar olmasa 15 Temmuz'u başaramazdık" diyor.

ERDOĞAN'I HER YÖNDEN YOK ETMEK İSTİYORLAR...

Bazı liderlerin batıda el pençe divan durduğunu, Menderes'in ise bunu yapmadığı için asıldığını hatırlatan Cevat Akşit, "Tayyip Erdoğan ne yapıyor karşılarında dimdik duruyor. İşte Tayyip Bey de bu şuur, bilinç var. Bunu bildikleri için onu her yönden yok etmek istiyorlar." diyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17
  1. Cevat Akşit
  2. Fetulah Gülen
  3. öldü
  4. suikast

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