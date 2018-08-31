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Akşener'le İPi koparan koparana! Partinin akıldanesi Mehmet Fatih Şeker de istifa etti!

İP'in İstanbul Milletvekili Doç Dr. Fatih Mehmet Şeker, partisinden sürpriz bir kararla istifa etti. Partinin ve Akşener'in akıl hocası olan Şeker'in yayımlanmış birçok kitabı bulunuyordu. Üniversitedeki görevinden hakkında yürütülen FETÖ soruşturmaları nedeniyle ayrılan Şeker, teröristbaşı Gülen'e övgü dolu sözleriyle gündeme gelmişti.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:49
Akşener'le İPi koparan koparana! Partinin akıldanesi Mehmet Fatih Şeker de istifa etti!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, partisinden istifa etti. Akşener ise istifayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.

İstifanın sebebi konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Şeker'in telefonunu kapattığı, partililerin kendisine ulaşamadıkları belirtildi. Şeker'in istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.

PARTİNİN AKIL HOCASIYDI

İP'in kuruluşunda Meral Akşener'in en büyük destekçilerinden biri olan Doç. Dr. Mehmet Fatih Şeker'in ona yakın kitabı bulunuyordu. İP'in akıl hocası olan Şeker, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde akademisyenlik görevinden istifa ederek partiye katılmıştı.

FETÖ ELEBAŞINA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken FETÖ soruşturmalarında adı geçtikten sonra istifa ederek İP'e katılan Şeker, teröristbaşı Fetullah Gülen için "Gözyaşları sürekli yüzünü ziyaret ettiğine göre samimiyetini sorgulamak bize düşmez." ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'E KİTABINA ÖNSÖZ YAZDIRMIŞTI

İP'in kuruluşunun ardından kapağında partinin amblemi olan bir yakın dönem siyasi tarih kitabı kaleme alan Şeker, kitabının önsözünü de Meral Akşener'e yazdırmıştı.

Akşener'in yardımcısı Fatih Mehmet Şeker'den FETÖ'ye methiyeler

Akşener'in yardımcısından skandal paylaşım: Secde ederim

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:49
  1. İstanbul
  2. iyi parti istifa
  3. Fatih Mehmet Şeker

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