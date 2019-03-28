Akşener'in yalanı ortaya çıktı... Hapiste dediklerinin hepsi serbest!

İyi Parti ve CHP'nin Kocaeli'de düzenlediği ortak mitingde konuşan Meral Akşener,15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklu FETÖ'cüler için 'Mehmetçik' ifadelerini kullandı. "Garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste" diyen Akşener daha önce de rütbesiz erlerin darbecilerle bir tutulmaması gerektiğini ifade etti. Son olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün işgal edilmesiyle ilgili 47 erin yargılandığı İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen darbe davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme Akşener'in yaptığı 'Garip, gureba, Mehmetçik' değerlendirmesinin yerinde olmadığını gözler önüne serdi. 15 Temmuz gecesi FSM'de aracıyla seyir halindeyken bir vatandaş tarafından çekilen video dava dosyasına girdi.

Tayyip yok güneşli günler bizi bekliyor

Yenişafak'ın haberine göre; 47 erden sadece 1 tanesinin tutuklu olduğu dosyada o Er'in darbe girişimi sırasında kullandığı sözler, rütbesiz de olsa 15 Temmuz gecesi halka karşı sokağa çıkan askerlerin darbeye ne kadar istekli olduklarını da gözler önüne serdi. Videoda 15 Temmuz gecesi 22.00 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde trafikte duran bir araç içerisindeki iki kişi, köprüdeki trafiği kesen askerlere neler olduğunu soruyor. Askerlerden bir tanesi ise 'Sıkıyönetim oldu abi ordu devlete el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor. İyi geceler' ifadelerini kullanıyor.

Bir tek o tutuklu

Video üzerinde yapılan ses analizi ve bilirkişi incelemelerinde o sesin sahibine ulaşıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün işgal edilmesiyle ilgili 1'i tutuklu 47 erin yargılandığı davada tek tutuklu sanık olan Gökhan Bolu'ya ait olduğu belirlendi."