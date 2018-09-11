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Meral Akşener'in tiyatrosu meyvelerini vermeye devam ediyor!

24 Haziran seçimlerindeki hezimetin ardından istifa tiyatrosu sergileyen Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti'de Yalova Merkez İlçe Başkanı Osman Kendir, genel merkezin isteği doğrultusunda teşkilatın toplu olarak istifa ettiğini söyledi.

11 Eylül 2018 Salı 20:43
Meral Akşener'in tiyatrosu meyvelerini vermeye devam ediyor!

İYİ Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Osman Kendir yaptığı kamuoyu açıklamasında teşkilatın genel merkezin isteği doğrultusunda istifa ettiğini duyurdu.

Kendir'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yalova teşkilatımız, kurucu il başkanımız Sayın Ünlem Üstel öncülüğünde kurulduktan çok kısa bir süre sonra genel seçimlere katılmıştır. Gerek genel seçimlerde aday olan üyelerden, gerekse partimizin daha da iyileşmesi için yapılacak revizyonlardan dolayı; İYİ Parti Genel Başkanlığı’nın 30 Ağustos 2018 tarih ve 1333 sayılı; ‘Teşkilatlarda Revizyon Çalışmaları’ kararı ile ülke çapında ayrım yapmaksızın tüm il başkanları ve il yöneticilerinin istifa etmeleri tavsiye edilmiştir. Yalova İl Teşkilatı da; bu tavsiyeyi kabul ederek, yine tek yumruk olarak, toplu bir şekilde istifa etmiştir ve istifalar genel merkeze sunulmuştur. Hiç şüphemiz yoktur ki ve Yalovalı dostlarımızın da şüphesi olmasın ki; İYİ Parti Yalova teşkilatı; bu süreçten yenilenmiş, daha güçlü ve kesinlikle daha kararlı bir yapı ile çıkacak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Sık sorulan bir soruya da açıklık getirmek gerekirse; yeni oluşacak yönetimde, eski yöneticiler, eski il başkanları ve eski üyeler bulunabilir."

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 20:43
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  2. Osman Kendir
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  4. Meral Akşener

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