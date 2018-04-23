Akşener'in paylaşım rekoru kıran videosu!

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İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için 15 CHP'li vekilin transfer edilmesi sonrası Meral Akşener'in "Sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik gubidik işimiz olmayacak" sözlerini söylediği video paylaşım rekoru kırdı.
23 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
Meral Akşener
chp
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