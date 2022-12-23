Akşener'in gazetesinde rezil ötesi yazı! İslam'a olan bütün kinini kustu

Haber müdürünün, hafızlık için “Asalaklık adaylığıdır” dediği İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ gazetesinin yazarı Arslan Tekin, geçtiğimiz günlerde, "hafızlık eğitimi gören nice beyinlerin heba olduğunu" iddia etmişti.

Tekin, " 'Din elden gidiyor!' diye bağırmak istiyorum!" başlıklı son yazısında ise vites yükseltti.

Bu defa medreselere olan kinini kusan Tekin, pespaye yazısında şunları kaydetti:

"Medreselerden bahsediyoruz... "Şu çağda ne medresesi?" diyeceksiniz. Yüzyıllar öncesi eğitimini sürdürmek isteyen, hâlen yürürlükteki Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu delen gruplaşmaları ne kadar biliyoruz?

Kanunu niye deliyorlar? Mustafa Kemal bu kanunu çıkardığı için. Her zaman yazarım... Mustafa Kemal'in getirdiklerini tartışırken, bir dönüp arkaya bakmalı. Niçin radikal kararlar aldı?

Önce düşünülmeli. Medreselerin cumhuriyet öncesi fonksiyonlarını, nasıl ıslah edileceği, ilga edilip edilmeyeceği tartışmalarını hiç araştırdılar mı?

Medreseler baş tacı... Devlet medreselere müdahil değil; medreseler devlete müdahil!

(...) Taliban örneği önümüzde... Talibancılar medreselerden yetiştiler. Türkiye'deki tarikatlar/cemaatler içinde en yakın grubun değişmez kılık kıyafetlerinden; sarıklarından, cübbelerinden, şalvarlarından, kara çarşaflarından biliyorsunuz.

(...) Yahu siz hakikaten Müslüman mısınız?! (...)"