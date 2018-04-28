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Akşener'in derin planı! Kılıçdaroğlu devre dışı kalacak

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim hesaplarını köşesinde yazdı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:57
Akşener'in derin planı! Kılıçdaroğlu devre dışı kalacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin ittifak teklifine 'hayır' dedi, ortak adaylık çağrısına da kapıları kapattı. CHP'den İyi Parti'ye gönderilen 15 milletvekilinin tekrar geri döneceği konuşuluyor. Peki Akşener ne yapmak istiyor?

ERDOĞAN'A ALTERNATİF HAZIRLANIYOR

Merak edilen soruya yanıt arayan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Erdoğan'ı etkisiz kılmak için Akşener'in devreye sokulduğunu iddia etti. Övür'e göre 24 Haziran seçimlerinde Kılıçdaroğlu devre dışı kalacak, muhalefet koltuğuna Akşener oturacak. "Akşener'in 15 Temmuz öncesi "başbakan olacağım" iddiaları boş bir iddia değildi." diye yazan Övür, Akşener'in oynadığı oyununu ayrıntılarını bugünkü yazısında paylaştı.

"AKŞENER 2015 SONRASI DEVREYE SOKULDU"

"...Seçimlerin erkene alınması kurulan oyunun daha rahat uygulanmasını bozsa da rafa kaldırmadı. A Planı olarak eski AK Partili Abdullah Gül, hiçbir iddia ortaya koymadan sahaya çıktı. Hâlâ da tek kelime etmiş değil ama gündemde... İkinci alternatif ise Akşener'di. Hangisi öne çıkarsa... Formül belli, AK Parti'ye merkez sağ bir siyasi alternatif oluşturmak. Yani CHP'nin yerine ana muhalefet partisi olmak.

Akşener bu nedenle 2015'ten sonra devreye sokulmuştu. Çünkü küresel güçler FETÖ aracılığıyla 2010'da CHP'yi dizayn etmiş ama onca şey yaptırmasına rağmen istediğine ulaşamamıştı. CHP, geniş toplum kesimleriyle bağ kurmamış, AK Parti'ye alternatif olmayacağı ortaya çıkmıştı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MİSYONU BİTECEK"

AK Parti'yi ancak sağ bir muhalefet geriletebilirdi. Bunun için de artık CHP'nin ana muhalefet partisi olmaktan çıkması gerekiyordu.
İşte Akşener'in CHP desteğiyle CHP'ye meydan okumasının arkasında böyle bir küresel hesap var. O hesapla milletvekili seçimlerine ağırlık verilecek, Zaten CHP'den İP'e ciddi bir kayış vardı; şimdi bu Kılıçdaroğlu eliyle daha da aleni hale getirildi. Yanına Saadet ve DP'yi de alarak İP ana muhalefet partisi yapılacak. Akşener bunun ipucunu da verdi: "Milletvekilliği ittifakı aynı şekilde devam edecek. SP, İYİ Parti ve DP oluyor gibi görünüyor."
Kısaca önümüzdeki 24 Haziran'da iktidarın değişmeyeceği ama ana muhalefet partisinin değişeceği bir seçim olacak. Böylece Kılıçdaroğlu'nun da CHP'deki misyonu bitecek."

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:57
  1. mahmut övür
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  3. meral akşener
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