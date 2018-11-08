0553 313 94 23
impression

İstifa eden İYİ Partililer Akşener'e saydırdı: Hedeften saptı!

İYİ Parti üyeliği ve partideki görevlerinden istifa eden eski milletvekili Burhan Orhan, Betül Bayraktar Orhan ve Prof. Dr. Azmi Yetim, Meral Akşener'a sert eleştiride bulundu

08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
İstifa eden İYİ Partililer Akşener'e saydırdı: Hedeften saptı!

Üyelikten istifa dilekçesini İYİ Parti Genel Başkanlığına sunan ve MHP'den 21. Dönem'de Bursa milletvekili seçilen Burhan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener'e olan inancını yitirdiği için istifa ettiğini söyledi.

Partinin kuruluşu öncesi, aşaması ve sonrasında Akşener'in yanında bulunan birkaç kişiden biri olduğunu belirten Orhan, ancak bu süreçlerde konuşulanlarla gelinen nokta arasındaki farklılıkların kendisini partisiyle yol ayrımına getirdiğini ifade etti.

Orhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle MHP kanadından gelen milliyetçi, ülkücü arkadaşlarımızın dışlanması... Arkadaşlarımızın genel kanaatine göre duruşu milli ve omurgası sağlam insanlarla pek yol yürünmek istenmedi. Meral Hanım yola çıktıklarını, yolda bulduklarıyla değişti. Durmanın bir anlamı yoktu. Ayrıca partiyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Hangi eller ya da kim? Partiyi Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor."

"Bir genci ya da bir kadını Türk siyasetine kazandırmadı"

Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa eden Betül Bayraktar Orhan da kadın ve gençlerin siyasette, ülke yönetiminde daha fazla yer alması hedefiyle yola çıkmalarına rağmen bunun gerçekleşmediğini söyledi

Bunu istifa dilekçesinde de belirttiğinin altını çizen Orhan, "Yola çıktığımızdaki hedeften saptığımızı düşünüyorum. Bunu bilerek yola devam etmenin bir vebal olduğunu düşündüğüm için de yollarımı ayırdım. Bir kadın hareketi olarak yola çıktık ama bu, sadece bir tüzük maddesi olarak kaldı." dedi.

İYİ Partinin Mecliste en az kadın milletvekili bulunan parti olduğuna işaret eden Orhan, "Tansu Çiller Türk siyasetine Meral Akşener ismini kazandırdı, Akşener İYİ Partiyi kurup bir genci ya da bir kadını Türk  siyasetine kazandırmadı." diye konuştu.

"Yazık ettiniz"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa eden Prof. Dr. Azmi Yetim de istifa dilekçesinde, çok büyük umutlarla başlatılan "cesurlar hareketi"nin küçük hesaplara heba edildiğini belirtti.

Parti kurulurken Türk milletine verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade eden Yetim, partilerinden koparılan ilkeli, omurgalı, vefalı ve liyakatlı ülkücülerin de zaman içinde partiden dışlanarak siyasetin çöplüğüne atıldığını savundu.

Yetim, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanım bu insanlar yapılanları hiç hak etmemiş ve sizden de hiç diyet dilenmemişlerdir. Siz 'ülkücülere diyet borcu ödemekten bıktım' diyorsunuz ama unutmayın ülkücülere olan vefa borcunuzun zekatını bile ödemekte zorlanırsınız.

Türk siyasi tarihinde en kısa sürede parlayan bir yıldız ama aynı zamanda en kısa sürede kaybolan bir güneş oldunuz. Bunu siz istediniz. Çünkü ülkücülerin idealleri ve onurlarıyla oynamak en büyük hataydı ve siz bu hatayı yaptınız. Yazık ettiniz."

Yetim, partinin, kurulduğundan bu yana geçen bir yıllık sürede kurucularının çoğunu kaybettiğine dikkati çekerek, "Görünen o ki  'Ülkücüleri iktidara taşıyacağım, Cumhurbaşkanı olacağım ve ülkeyi bu hale getirenlerden hesap soracağım' diye yola çıkan sayın Genel Başkan ve ekibi, bugün 'Saraya nasıl yakın olabilirim?' savaşı verir hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
  1. Bursa
  2. Burhan Orhan
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bütün bu milleti alacak yer var mı?
    1. Bütün bu milleti alacak yer var mı?
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    3. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    4. AK Parti'den ABD'ye sert tepki!
    5. Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Her..
    6. İran'a Çin'den üzücü haber!
    7. Kılıçdaroğlu İstanbul’da 3 ilçeye aday..
    8. Avrupa Parlamentosu'nda terör..
    9. İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? Son..
    10. İYİ Parti'nin adayları belli oldu!..
    11. ABD'de silahlı çatışma! Yaralılar var
    12. Tramvay seferleri normale döndü
    13. Kayserispor’da Galatasaray maçı öncesi..
    14. 29 mülteci yakalandı
    15. Galatasaray'da şok istifa! Terim kabul..
    16. Akşener'e zehir zemberek sözler!
    17. Fuat Oktay açıkladı: OHAL Komisyonu...
    18. Osman sakatlandı, Cavaliers evinde..
    19. Benzinde 21 kuruş indirim
    20. Bakan Selçuk: 510 aileye ilişkin adli..
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...