İYİ Parti'nin Babaeski ilçe yönetimi partideki görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Babaeski İlçe Başkanı İsmet Fıçıcılar, yaptığı yazılı açıklamada gördükleri lüzum üzerine ilçe yönetimi olarak görevlerinden istifa ettiklerini belirtti. Babaeski halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür eden Fıçıcılar, partideki üyeliklerinin devam ettiğini bildirdi.