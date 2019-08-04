"Yüzlerce kişi İyi Parti'den MHP'ye geçecek"
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘yuvaya dönün’ çağrısının ardından İyi Parti teşkilatlarından MHP’ye dönüşler hız kazandı. MHP kaynakları, önümüzdeki hafta İyi Parti’den yüzlerce kişinin istifa edip kendilerine katılacağını söyledi. Geri dönecek isimler ise yakın markaja alınacak.04 Ağustos 2019 Pazar 07:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yaptığı 'yuvaya dönün' çağrısının ardından teşkilatlarda MHP'ye dönüşler başladı. MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önümüzdeki hafta İYİ Parti teşkilatlarından yüzlerce kişinin istifa ederek MHP'ye geçeceği öğrenildi.
Sosyal medya inceleniyor
MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri yakın markaja alıyor. Söz konusu kişilerin sosyal medya hesapları inceleniyor ve Bahçeli ile ilgili hakaret içeren sözlerin olup olmadığına bakılıyor. Hesaplarından Bahçeli'ye ve partiye yönelik zarar veren paylaşımları olanlar kabul edilmiyor.
'Kucaklaşma zamanı'
MHP lideri Bahçeli, İyi Parti 4. Olağanüstü Kurultayı öncesi "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır" ifadeleri ile İyi Partililere 'yuvaya dön' çağrısı yapmıştı.
Daha önceki çağrılar tutmuştu
Bahçeli'nin çağrısının ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. MHP kulislerinde, Bahçeli'nin daha önce 'dönüş çağrısı'nın ardından MHP'ye geçişlerin olduğu belirtilirken, bu hafta yaptığı çağrı öncesinde de birçok ismin MHP'ye geçmek istediği iddia edildi.
Bu hafta geçişler olacak
Bahçeli'nin bu hafta yaptığı çağrı öncesinde de İYİ Parti'de parti politikalarından rahatasız olan bazı isimlerin MHP'ye geçmek istediği konuşuluyor. Önümüzdeki hafta bazı il teşkilatlarının istifa ederek, MHP'ye geçeceği belirtiliyor.
Hakaret varsa davet yok
Öte yandan MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri mercek altına alıyor. Söz konusu kişilerin sosyal medya hesapları inceleniyor ve Bahçeli ile ilgili hakaret içeren sözlerin olup olmadığına bakılıyor. Hesaplarından Bahçeli'ye ve partiye yönelik zarar veren paylaşımları olanlar kabul edilmiyor. (Yeni Şafak)
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