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Akşener'e beraat

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a "yazılı iletiyle hakarette bulunduğu" gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti

29 Kasım 2018 Perşembe 12:03
Akşener'e beraat

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a "yazılı iletiyle hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Akşener ve Kahraman'ın avukatları katıldı.

Kahraman'ın avukatı Samet Can Olgaç, atılı suç gereği Akşener'in cezalandırılmasını talep etti.

Akşener'in avukatı Meral Alemdar ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan 34. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İsmail Kara, "Yüklenen suç açısından kastı bulunmadığı" gerekçesiyle Meral Akşener'in beraatine hükmetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:03
  1. Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi
  2. beraat
  3. dava
  4. eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman
  5. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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