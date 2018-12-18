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Akşener'den Türk-İş'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar, geçim derdinde, çocuğunu okutmak derdinde"

18 Aralık 2018 Salı 15:12
Akşener'den Türk-İş'e ziyaret

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçilerin haklarını aramak için sokağa çıkmaları gerektiği sözlerine ilişkin olarak, "Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar geçim derdinde, çocuğunu okutmak derdinde." dedi.

Akşener, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, asgari ücret ve taşeron işçiler konusunda, Atalay'dan bilgi alarak bu konuları Meclise taşıyacaklarını söyledi.

Ankara'daki YHT kazasının ardından tutuklanan 3 TCDD çalışanının ifadelerine ilişkin soruya Akşener, "Türkiye'de her konuda herkes konuşuyor. Dolayısıyla sapla saman birbirine karışıyor. Ardında hiç alakası olmayan insanlara linç uygulanıyor. Bu hususun teknik olarak bir an evvel bu işi yönetenler tarafından nerede eksik bırakıldı, nerede yanlışlık var açıklanması lazım." yanıtını verdi.

- "Kimse sokağa inecek değil"

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçilerin haklarını aramak için sokağa çıkmaları gerektiği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Kimse sokağa inecek değil, kimse sokakta herhangi bir acayiplik yapacak değil. İnsanlar, geçim derdinde, çocuğunu okutmak derdinde." diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatında gündemin asgari ücret olduğunu ve perşembe günü asgari ücret komisyonu ile Türk-İş Genel Merkezi'nde görüşeceklerini belirtti.

Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çekilmesi konusunu, 4 aydır dile getirdiklerini ifade ederek, "Fitre 19 lira ve 4 kişilik bir ailede bu ücret aylık 2280 lira ediyor. Asgari ücretin bunun altında olmaması gerekiyor ki, fitrede asgari ücret buğday hesabından yapılıyor." dedi.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:12
  1. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  2. Türk-İş
  3. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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