Meral Akşener'den Trump'a 'Hürriyet Anıt'lı cevap
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarına tepki gösterdi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:21
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik skdandal yaptırım kararlarına tepki gösterdi.
"HÜRRİYET ANITI"NIZIN PARASINI VEREN...
Akşener şunları yazdı:
"Sayın Başkan, "Hürriyet Anıtı"nızın parasını veren bir milletin "Hürriyet"ine kastediyorsunuz! @realDonaldTrump"
İşte o paylaşım:
Sayın Başkan, "Hürriyet Anıtı"nızın parasını veren bir milletin "Hürriyet"ine kastediyorsunuz! @realDonaldTrump— Meral Akşener (@meral_aksener) 10 Ağustos 2018
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